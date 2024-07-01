Volkswagen инвестирует $ 5 млрд в конкурента Tesla, а Apple ненадолго превзошла Microsoft в качестве самой дорогой компании в мире. Новости мирового бизнеса за июнь

Источник материала: ProBusiness

«Про бизнес» продолжает рассказывать о важных деловых событиях в мире. Подготовили для вас подборку бизнес-новостей за июнь 2024 года.

Акции Apple взлетели после анонса возможностей в области искусственного интеллекта

Apple ненадолго превзошла Microsoft в качестве самой дорогой компании в мире после того, как обнародовала планы по созданию искусственного интеллекта. Инвесторы, переварив обширные планы Apple по созданию искусственного интеллекта в своем семействе устройств, отправили акции вверх более чем на 7% до рекордного максимума. Однако это положение не продержалось до закрытия ежегодной конференции разработчиков, и Microsoft сновы вышла вперед после финального гонга.

Apple представила ряд новых функций искусственного интеллекта, включая переработанный голосовой помощник Siri, интеграцию с ChatGPT от OpenAI, инструменты помощи для написания текстов и новые настраиваемые смайлики. Эти функции, называемые Apple Intelligence, предназначены для широкого круга пользователей, хотя для их использования, вероятно, потребуется обновление iPhone.

Аналитики Morgan Stanley, Evercore и Bank of America в своих записках для инвесторов отметили, что нововведения в области искусственного интеллекта будут стимулировать пользователей к покупке новых моделей iPhone. «Ограничение Apple Intelligence только iPhone, проданными в течение последнего года, усиливает нашу уверенность в том, что ИИ может помочь запустить суперцикл iPhone», — пишут аналитики Evercore.



Источник: quokka. media

Apple также объявила о включении многоязычных моделей OpenAI в качестве доступной функции для своих пользователей, с перспективой добавления других моделей в будущем.

Volkswagen инвестирует $ 5 млрд в конкурента Tesla — компанию Rivian

Немецкий автогигант Volkswagen (VW) объявил о своем намерении инвестировать до $ 5 млрд (£3,94 млрд) в американскую компанию Rivian, производителя электромобилей и конкурента Tesla. Эта сделка создаст совместное предприятие, которое позволит двум компаниям обмениваться технологиями и расширять свои рыночные позиции. После объявления о сделке акции Rivian взлетели почти на 50%, что свидетельствует об усилении конкуренции на рынке электромобилей. Западные страны, включая Европейский союз и США, вводят новые пошлины на китайский импорт, что подогревает интерес к местным производителям.

Согласно условиям соглашения, VW первоначально инвестирует $ 1 млрд в Rivian, с планами вложить еще $ 4 млрд до 2026 года. Rivian, основанная в 2009 году, пока не отчиталась о квартальной прибыли и за первые три месяца 2024 года зафиксировала чистый убыток в размере более $ 1,4 млрд.



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VW сталкивается с растущим давлением со стороны конкурентов, Tesla и китайский BYD, поскольку стремится отказаться от производства автомобилей, работающих на ископаемом топливе. Партнерство с Rivian предоставит VW доступ к передовому программному обеспечению американской компании, что позволит улучшить свои собственные разработки в области электромобилей. В то время как крупные автопроизводители, такие как VW, пытаются адаптироваться к новым условиям рынка, многие стартапы в области электромобилей сталкиваются с трудностями из-за высоких процентных ставок и падения спроса на крупные покупки. Однако партнерство с VW может предоставить Rivian необходимые ресурсы и поддержку для дальнейшего развития.

Конкуренция на рынке электромобилей усиливается не только со стороны американских и европейских компаний, но и со стороны китайских производителей, которые активно расширяют свое присутствие на глобальном рынке. Европейский союз недавно объявил о планах повысить тарифы на импорт китайских электромобилей до 38%, ссылаясь на результаты расследования, показавшего наличие «несправедливого субсидирования» китайских компаний. Китай заявил, что такие меры нарушают правила международной торговли. Эти меры последовали за решением США увеличить пошлины на китайские электромобили с 25% до 100%, а Канада рассматривает возможность принятия аналогичных шагов в поддержку своих союзников. На фоне этих событий Tesla объявила об отзыве более 11 000 своих Cybertrucks в США из-за проблем со стеклоочистителями и внешней отделкой. Это добавляет дополнительные сложности на рынке, который уже испытывает значительное давление.

Таким образом, партнерство VW и Rivian является стратегическим шагом, направленным на укрепление позиций обеих компаний в условиях жесткой конкуренции и меняющихся рыночных условий.

Неожиданное падение выручки Nike: потребители предпочитают новые бренды

Nike объявила о прогнозируемом падении выручки в 2025 финансовом году. Причиной этого стало снижение спроса на ее кроссовки, поскольку потребители все больше предпочитают новые бренды: On и Hoka. Эти новости привели к падению акций компании более чем на 12%. Компания прогнозирует снижение годовой выручки на средний однозначный процент, тогда как аналитики ожидали роста на 0,91%, согласно данным LSEG. Выручка за четвертый квартал также не оправдала прогнозов. В результате акции Nike, которые уже упали на 13% в этом году, рискуют потерять рыночную стоимость более чем на $ 15 млрд.



Источник: Purchase Licensing Rights

Производитель Air Jordan стремился увеличить продажи через канал прямой связи с потребителями, особенно в Северной Америке, однако эти усилия пока не принесли ожидаемых результатов. Покупатели стали более разборчивы в своих тратах, а конкурирующие бренды, такие как On и Hoka от Deckers, отняли у Nike часть рынка благодаря более модным продуктам. Акции On и Deckers также упали на 1−2% в пострыночных торгах. Для борьбы с падением продаж Nike сократила переизбыток брендов, таких как Air Force 1, инвестировала в производство более качественных беговых кроссовок с улучшенной амортизацией и планирует выпустить новую версию популярной линейки Air Max.

Компания также рассчитывает, что Олимпийские игры в этом году помогут ей вернуть часть рынка, делая ставку на такие модели, как Alphafly 3 racer и кроссовки Pegasus. Аналитик GlobalData Нил Сондерс отметил, что Nike «пытается продать историю, которую она изобретает заново». Однако цифры показывают, что компания столкнется с трудностями в 2025 году, и ее текущие меры могут не принести ожидаемых результатов в следующем году. Доля Nike на рынке спортивной обуви в США снизилась с 35,40% в 2021 году до 34,97% в 2023-м, согласно данным GlobalData. Слабый спрос на международных рынках, включая Китай, также негативно сказывается на продажах. Обычный трафик в Китае в период с марта по май снизился на двузначные проценты. В 2024 году на долю Китая пришлось 14,7% выручки Nike, тогда как на Северную Америку — 42%. Nike сталкивается с серьезными вызовами, и ее успех в ближайшие годы будет зависеть от способности адаптироваться к меняющимся предпочтениям потребителей и усиливающейся конкуренции.

Microsoft планирует вложить больше $ 7 млрд в новые дата-центры

Компания готова выделить $ 7,16 млрд для создания новых центров обработки данных, которые будут построены в испанском регионе Арагон. Это сделает Испанию крупнейшим центром облачных вычислений в Европе.



Источник: Reuters.com

Инвестиции компании будут распределены на 10 лет, сообщили в правительстве региона. Сами дата-центры появятся рядом с городом Сарагоса, который является пятым по величине в Испании.

Cтроить дата-центры в Арагоне планирует также и Amazon. В прошлом месяце компания объявила, что инвестирует € 15,7 млрд в течение следующих 10 лет в строительство центров обработки данных в этом испанском регионе. Amazon заявила, что будет полностью обеспечивать свои центры обработки данных возобновляемой энергией. Регион Арагон обладает большим потенциалом ветроэнергетики.

Сооснователь OpenAI Илья Суцкевер запустил ИИ-стартап

Илья Суцкевер объявил о запуске нового собственного стартапа Safe Superintelligence. На свое странице в X Илья Суцкевер написал: «Мы будем заниматься разработкой безопасного суперинтеллекта, это наш единственный фокус, единственная цель и единственный продукт, который мы будем стремиться создать одним точным выстрелом».



Источник: Marksmendaily.com

Суцкевер сообщил, что у SSI будут офисы в Пало-Альто (Калифорния) и Тель-Авиве. Сооснователями проекта вместе с ним стали бывший глава отдела ИИ-разработок в Apple Дэниэл Гросс и Дэниэл Леви, который ранее работал в OpenAI. Суцкевер отказался назвать имена финансовых спонсоров SSI или раскрывать сумму, которую проект уже привлек. При этом Гросс подчеркнул: «Привлечение капитала не входит в число проблем, с которыми мы сталкиваемся».