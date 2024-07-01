Грызлов: Союз Минска и Москвы стал стержнем евразийской интеграции

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Союз Беларуси и России, являющийся стрежнем евразийской интеграции, работает как выверенный и слаженный механизм. Об этом заявил посол РФ в республике Борис Грызлов.

«Очевидно, что Большая Евразия с ее почти неисчерпаемыми природными ресурсами, огромным человеческим капиталом и колоссальным научным, промышленным и технологическим потенциалом все увереннее утверждается в качестве одного из ключевых центров мирового влияния. При этом стержень евразийской интеграции – российско-белорусский союз, вопреки всем проявлениям геополитической архаики со стороны наших недоброжелателей, работает как выверенный и слаженный механизм», – написал дипломат в статье, опубликованной в «Российской газете» .

Грызлов подчеркнул, что Минск и Москва рассматривают вопросы политического, экономического сотрудничества и обеспечения безопасности не только с точки зрения собственных национальных интересов, но и с учетом мнений партнеров по многосторонним евразийским структурам.