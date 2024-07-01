ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Грызлов: Союз Минска и Москвы стал стержнем евразийской интеграции

01.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Союз Беларуси и России, являющийся стрежнем евразийской интеграции, работает как выверенный и слаженный механизм. Об этом заявил посол РФ в республике Борис Грызлов.

«Очевидно, что Большая Евразия с ее почти неисчерпаемыми природными ресурсами, огромным человеческим капиталом и колоссальным научным, промышленным и технологическим потенциалом все увереннее утверждается в качестве одного из ключевых центров мирового влияния. При этом стержень евразийской интеграции – российско-белорусский союз, вопреки всем проявлениям геополитической архаики со стороны наших недоброжелателей, работает как выверенный и слаженный механизм», – написал дипломат в статье, опубликованной в «Российской газете».

Грызлов подчеркнул, что Минск и Москва рассматривают вопросы политического, экономического сотрудничества и обеспечения безопасности не только с точки зрения собственных национальных интересов, но и с учетом мнений партнеров по многосторонним евразийским структурам.

«В интересах поддержания мира и стабильности мы продолжаем последовательно доносить до всех заинтересованных сторон идею о том, что устойчивое развитие в глобальном масштабе возможно исключительно на основе многостороннего диалога и
консенсуса», – отметил Грызлов.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Посол России в Беларуси написал статью, опубликованную в одном печатном российском издании.
 
Новости дня
Новости разные
 
Volkswagen инвестирует $ 5 млрд в конкурента Tesla, а Apple ненадолго превзошла Microsoft в качестве самой дорогой компании в мире. Новости мирового бизнеса за июнь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.06.2024
Mir24.TV Belarus
01.07.2024
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика