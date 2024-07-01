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Грызлов: Союз Минска и Москвы стал стержнем евразийской интеграции
01.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Союз Беларуси и России, являющийся стрежнем евразийской интеграции, работает как выверенный и слаженный механизм. Об этом заявил посол РФ в республике Борис Грызлов.
Грызлов подчеркнул, что Минск и Москва рассматривают вопросы политического, экономического сотрудничества и обеспечения безопасности не только с точки зрения собственных национальных интересов, но и с учетом мнений партнеров по многосторонним евразийским структурам.
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Посол России в Беларуси написал статью, опубликованную в одном печатном российском издании.
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