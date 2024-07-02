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Участок трассы Смолевичи-Жодино открыли после реконструкции: водители оценили качество дороги

02.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Участок трассы Смолевичи-Жодино открыли после реконструкции: водители оценили качество дороги
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Минской области открыли обновленный участок дороги от столицы до нескольких соседних городов. Дорожное полотно оценил премьер-министр Беларуси Роман Головченко. Свое мнение уже высказали и водители пассажирского транспорта, передает корреспондент «МИР 24» Полина Бабук.

Водитель маршрутки Николай Созонов до ближайшего города-спутника Минска Смолевичи доехал всего за полчаса. В два раза быстрее, чем раньше. Полос теперь четыре, а не две. И все отличного качества. Сократилось время в дороге и до Борисова.

«Тут были постоянные объезды, неудобства. Сейчас очень удобно стало. До Борисова раньше добирался 1 час 40 минут, а сейчас 1 час 15 минут», – рассказал Николай Созонов.

В основе дорожного полотна бетон. Покрытие из него прочное и практически бесшумное. Впервые технологию испытали еще 10 лет назад. По поручению президента из бетона построили 162 километра Минской кольцевой дороги.

«Бетон более долговечен, нормально воспринимает нагрузку, нет колеи образования в жаркий период времени и, соответственно, нет сезонных ограничений по движению тяжеловесных автомобилей», – рассказал генеральный директор предприятия по строительству дорог Василий Гледко.

На обновление дороги и ее развязок ушло меньше двух лет. Появились отдельные съезды, дополнительные полосы для сельхозтехники и новые мосты. Движение транспорта не останавливали.

«Если говорить об этом участке, это одно из наиболее востребованных направлений. Вы видите, как развивается город Смолевичи, растет население города Жодино, Борисова, поэтому это направление коммуникаций является весьма загруженным и востребованным», – заявил Роман Головченко.

В прошлом году в стране отремонтировали более трех тысяч километров дорог. В этом планируют обновить примерно пять тысяч километров дорожного полотна. На ремонт дорог и мостов в республике выделили более двух миллиардов белорусских рублей (почти 58 миллиардов российских).



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Теги: Минск
 
 
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В церемонии принял участие премьер-министр Беларуси Роман Головченко.
 
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