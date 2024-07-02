Участок трассы Смолевичи-Жодино открыли после реконструкции: водители оценили качество дороги

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минской области открыли обновленный участок дороги от столицы до нескольких соседних городов. Дорожное полотно оценил премьер-министр Беларуси Роман Головченко . Свое мнение уже высказали и водители пассажирского транспорта, передает корреспондент «МИР 24» Полина Бабук.

Водитель маршрутки Николай Созонов до ближайшего города-спутника Минска Смолевичи доехал всего за полчаса. В два раза быстрее, чем раньше. Полос теперь четыре, а не две. И все отличного качества. Сократилось время в дороге и до Борисова.

«Тут были постоянные объезды, неудобства. Сейчас очень удобно стало. До Борисова раньше добирался 1 час 40 минут, а сейчас 1 час 15 минут», – рассказал Николай Созонов.