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Участок трассы Смолевичи-Жодино открыли после реконструкции: водители оценили качество дороги
02.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минской области открыли обновленный участок дороги от столицы до нескольких соседних городов. Дорожное полотно оценил
Водитель маршрутки Николай Созонов до ближайшего города-спутника Минска Смолевичи доехал всего за полчаса. В два раза быстрее, чем раньше. Полос теперь четыре, а не две. И все отличного качества. Сократилось время в дороге и до Борисова.
«Бетон более долговечен, нормально воспринимает нагрузку, нет колеи образования в жаркий период времени и, соответственно, нет сезонных ограничений по движению тяжеловесных автомобилей», – рассказал генеральный директор предприятия по строительству дорог Василий Гледко.
На обновление дороги и ее развязок ушло меньше двух лет. Появились отдельные съезды, дополнительные полосы для сельхозтехники и новые мосты. Движение транспорта не останавливали.
В прошлом году в стране отремонтировали более трех тысяч километров дорог. В этом планируют обновить примерно пять тысяч километров дорожного полотна. На ремонт дорог и мостов в республике выделили более двух миллиардов белорусских рублей (почти 58 миллиардов российских).
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В церемонии принял участие премьер-министр Беларуси Роман Головченко.
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