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Генеральная репетиция парада к 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков прошла в Минске

02.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Генеральная репетиция парада к 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков прошла в Минске
 Фото: ТАСС

Несколько тысяч жителей Минска этой ночью стали зрителями генеральной репетиции парада в честь 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. В общем прогоне у стелы «Минск- город-герой» участвовали техника и пешие расчеты. За тем, как военные чеканили шаг, наблюдала корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

В первом расчете – суворовцы. 80 лучших воспитанников Минского военного училища готовиться к параду начали еще весной. В перерывах между учебой и экзаменами отрабатывали навыки строевой подготовки.

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«Мы не только сами идем, но и задаем ритм всему параду. Хороший ритм для прохождения – это 120 шагов в минуту», – отметил кадет Минского суворовского военного училища Максим Романов.

В группе поддержки – родители. У Марии Гончарик в Суворовском училище двое сыновей. Старший в этом году впервые пройдет в составе парадного расчета.

«Уже не волнуется. Они уже отточили все движения, они уже знают все. Ночью подними – они смогут пройти, и локоть правильно держать, и барабанную дробь красиво сделать», – поделилась мама участника парада Мария Гончарик.

Отдельные парадные расчеты пройдут в форме солдат и офицеров Красной армии. Это дань памяти воинам-победителям.

«С нами работали костюмеры. Ордена и медали мы брали у своих родственников. На мне орден Красной звезды моего сослуживца. Это его прадед заработал в годы Великой Отечественной. К сожалению, мой прадед не успел заработать, погиб. Погиб отважно. Я отдаю ему дань памяти, надев медаль «За отвагу», – рассказал командир партизанского парадного расчета Андрей Ващенко.

В ногу с мужчинами пройдут и женщины в форме медицинских сестер.

«В мужской коробке одинаковая скорость, поэтому мы хочешь не хочешь, а подстраиваемся под мужской шаг. Были свои нюансы, но нас обучали, помогали. На каблуках, конечно, трудновато, но после берцев как-то более-менее», –поделилась участник партизанского парадного расчета Ангелина Сухорукова.

Генеральная репетиция прошла не только под звуки маршей. Дождь щедро поливал столицу. Зрители укрывались под зонтами. Никто не расходился.

«Обстановка впечатляет. Они шли – у меня мурашки. Холодно, дождь, но это того стоило. Интересно посмотреть на представителей других стран. Казахстан я видела, Китай», – поделилась Диана Смирнова.

«Я приехала из Краснодара. Специально хотела посмотреть, потому что родилась в Беларуси», – отметила турист из России Татьяна Малковская.

«Пришли всей семьей, нам очень нравится. Мой муж, кстати, участвует в параде, в теробороне», – рассказала турист из России Татьяна Соболь.

В составе пеших парадных расчетов – военнослужащие Китая и стран Содружества.

«Тренировки прошли успешно. Тут другая система, не так, как у нас в Кемерово, но мы сориентировались и вместе со всеми хорошо ходим», – поделился кадет Кемеровского президентского кадетского училища Богдан Брагин.

Интернациональный состав марша – символ общей сплоченности и победы.



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Теги: Минск
 
 
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В общем прогоне у стелы «Минск- город-герой» участвовали техника и пешие расчеты, в составе которых были военнослужащие Китая и стран Содружества.
 
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