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Генеральная репетиция парада к 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков прошла в Минске
02.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Несколько тысяч жителей Минска этой ночью стали зрителями генеральной
В группе поддержки – родители. У Марии Гончарик в Суворовском училище двое сыновей. Старший в этом году впервые пройдет в составе парадного расчета.
«Уже не волнуется. Они уже отточили все движения, они уже знают все. Ночью подними – они смогут пройти, и локоть правильно держать, и барабанную дробь красиво сделать», – поделилась мама участника парада Мария Гончарик.
Отдельные парадные расчеты пройдут в форме солдат и офицеров Красной армии. Это дань памяти воинам-победителям.
«С нами работали костюмеры. Ордена и медали мы брали у своих родственников. На мне орден Красной звезды моего сослуживца. Это его прадед заработал в годы Великой Отечественной. К сожалению, мой прадед не успел заработать, погиб. Погиб отважно. Я отдаю ему дань памяти, надев медаль «За отвагу», – рассказал командир партизанского парадного расчета Андрей Ващенко.
В ногу с мужчинами пройдут и женщины в форме медицинских сестер.
«В мужской коробке одинаковая скорость, поэтому мы хочешь не хочешь, а подстраиваемся под мужской шаг. Были свои нюансы, но нас обучали, помогали. На каблуках, конечно, трудновато, но после берцев как-то более-менее», –поделилась участник партизанского парадного расчета Ангелина Сухорукова.
Генеральная репетиция прошла не только под звуки маршей. Дождь щедро поливал столицу. Зрители укрывались под зонтами. Никто не расходился.
«Я приехала из Краснодара. Специально хотела посмотреть, потому что родилась в Беларуси», – отметила турист из России Татьяна Малковская.
«Пришли всей семьей, нам очень нравится. Мой муж, кстати, участвует в параде, в теробороне», – рассказала турист из России Татьяна Соболь.
В составе пеших парадных расчетов – военнослужащие Китая и стран Содружества.
«Тренировки прошли успешно. Тут другая система, не так, как у нас в Кемерово, но мы сориентировались и вместе со всеми хорошо ходим», – поделился кадет Кемеровского президентского кадетского училища Богдан Брагин.
Интернациональный состав марша – символ общей сплоченности и победы.
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Генеральная репетиция парада к 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков прошла в Минске
В общем прогоне у стелы «Минск- город-герой» участвовали техника и пешие расчеты, в составе которых были военнослужащие Китая и стран Содружества.
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