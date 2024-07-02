Роман Головченко вручил госнаграды работникам различных сфер экономики

«Ответственно подхожу ко всем заданиям, мероприятиям, планам. Начинали в 1990 годы работать. Закалка с тех времен, когда было намного сложнее: ни техники не было, ничего. Сейчас все есть – только работай», – заявил помощник лесничего Тереховского лесничества Гомельского опытного лесхоза Николай Лосев.



Государственные награды вручили в преддверии Дня Независимости страны, который отметят 3 июля.