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Роман Головченко вручил госнаграды работникам различных сфер экономики
02.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Премьер-министр Беларуси Роман Головченко вручил государственные награды представителям различных сфер экономики.
«Ответственно подхожу ко всем заданиям, мероприятиям, планам. Начинали в 1990 годы работать. Закалка с тех времен, когда было намного сложнее: ни техники не было, ничего. Сейчас все есть – только работай», – заявил помощник лесничего Тереховского лесничества Гомельского опытного лесхоза Николай Лосев.
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Среди награжденных деятели науки, работники здравоохранения и энергетики, сферы инновационных технологий и лесного хозяйства. Но больше всего представителей...
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