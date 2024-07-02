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Роман Головченко вручил госнаграды работникам различных сфер экономики

02.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Роман Головченко вручил госнаграды работникам различных сфер экономики
 Фото: Официальный сайт президента республики Беларусь

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко вручил государственные награды представителям различных сфер экономики.

Среди награжденных деятели науки, работники здравоохранения и энергетики, сферы инновационных технологий и лесного хозяйства. Но больше всего представителей агропромышленного комплекса. Как подчеркнул премьер, именно они обеспечивают продовольственную безопасность не только своей страны, но и зарубежных государств. Особо отметили и педагогов.

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«Подготовку качественных специалистов для системы образования мы считаем очень важным направлением. Наши выпускники – это будущее страны», – отметила доцент Мозырского государственного педагогического университета имени И.П. Шамякина Людмила Исмайлова.

«Ответственно подхожу ко всем заданиям, мероприятиям, планам. Начинали в 1990 годы работать. Закалка с тех времен, когда было намного сложнее: ни техники не было, ничего. Сейчас все есть – только работай», – заявил помощник лесничего Тереховского лесничества Гомельского опытного лесхоза Николай Лосев.

Государственные награды вручили в преддверии Дня Независимости страны, который отметят 3 июля.



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Среди награжденных деятели науки, работники здравоохранения и энергетики, сферы инновационных технологий и лесного хозяйства. Но больше всего представителей...
 
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