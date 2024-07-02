Погода в СНГ: жара отступила в Беларуси, в Казахстан пришли дожди

В Беларуси дожди смыли жаркие амбиции июля. После экстремального зноя температура опустилась до комфортных плюс 23. Холодный атмосферный фронт продвигает осадки на большую часть страны, но даже с уходом зноя местные водоемы остаются точками притяжения. Больше всего отдыхающих на самом крупном озере страны – Нарочь. Едут туда не только освежиться на пляжах, но и понаблюдать за лебедями. Так, у пары пернатых появилось потомство. Семь птенцов уже достаточно окрепли и самостоятельно ищут еду. Птицы людей не бояться – спокойно подплывают к берегу.

Казахстан

На юге Казахстана жара взяла передышку. В Алматинскую область на смену зною пришли дожди с грозами и резким ветром. На востоке республики сохраняется опасность природных пожаров. Помнить о правилах безопасности важно не только в лесу, но и у воды. Спасатели Восточно-Казахстанской области на пляже провели мастер-класс для отдыхающих.

«Департамент по чрезвычайным ситуациям Восточно-казахстанской области настоятельно просит гостей и жителей области соблюдать меры безопасности на водоемах: в первую очередь купаться только в специально отведенных местах, не купаться состоянии алкогольного опьянения и самое основное – не оставлять детей без присмотра», – заявил начальник Управления гражданской обороны Департамента по ЧС Восточно-Казахстанской области Даурен Агажаев.

Армения

Дожди, грозы и небольшое похолодание. Второй месяц лета встретил жителей Армении осадками. В такую погоду не прогреваются и водоемы. На озере Севан купаться рискуют только самые закаленные. Температура воды – около 17 градусов, воздуха – плюс 19. С учетом сильного ветра – совсем не жарко. Спасатели рекомендуют отложить купание. Ближе к выходным станет чуть теплее.