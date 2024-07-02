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Лукашенко: Нужно укреплять позиции Беларуси на российском рынке

02.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко: Нужно укреплять позиции Беларуси на российском рынке
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Развивать совместные предприятия и искать перспективные направления сотрудничества поручил Александр Лукашенко новому послу Беларуси в России Александру Рогожнику. Ранее дипломат возглавлял Министерство промышленности.

Белорусский лидер принял с докладом главу дипмиссии и руководителя администрации президента, и обратил внимание на такие сферы, как авиастроение, космос, атомная энергетика. По словам Лукашенко, сейчас белорусская и российская стороны прорабатывают вопрос строительства второй АЭС в стране. Первую возводили по российскому проекту. Еще один акцент глава государства сделал на взаимной торговле.

«Нам нельзя терять на российском рынке свои позиции. Здесь вопрос номер один для вас. Надо создавать там мультибрендовые центры, торговые дома, сервисные центры, чтобы обслуживать технику, которую мы туда продаем. Но и кооперационные связи. Мы должны освоить все те средства, вы их хорошо знаете, эти направления, вы работали с ними. Направления нашей работы в промышленности», – заявил Александр Лукашенко.

Также президент поручил продолжить активную работу предыдущего посла Дмитрия Крутого по укреплению связей с российскими регионами.



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Белорусский лидер принял с докладом главу дипмиссии и руководителя администрации президента.
 
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