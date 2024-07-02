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Лукашенко: Нужно укреплять позиции Беларуси на российском рынке
02.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Развивать совместные предприятия и искать перспективные направления сотрудничества поручил
Белорусский лидер принял с докладом главу дипмиссии и руководителя администрации президента, и обратил внимание на такие сферы, как авиастроение, космос, атомная энергетика. По словам Лукашенко, сейчас белорусская и российская стороны прорабатывают вопрос строительства второй АЭС в стране. Первую возводили по российскому проекту. Еще один акцент глава государства сделал на взаимной торговле.
Также президент поручил продолжить активную работу предыдущего посла Дмитрия Крутого по укреплению связей с российскими регионами.
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Белорусский лидер принял с докладом главу дипмиссии и руководителя администрации президента.
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