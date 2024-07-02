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Лукашенко вручил государственные награды выдающимся деятелям разных сфер

02.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко вручил государственные награды выдающимся деятелям разных сфер
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Президент Беларуси Александр Лукашенко во Дворце Независимости вручил государственные награды, передает «МИР 24».

Благодарности, почетные звания и медали от президента получили люди разных профессий. Это военные, учителя, аграрии, шахтеры, строители, ученые, изобретатели и руководители предприятий. Наград они удостоены в канун одного из главных белорусских праздников – Дня независимости. И это символично, отметил президент.

«З июля – для нас дата святая. С этого дня начался отсчет 80 лет мирной жизни нашей Беларуси. В огне Великой Отечественной войны республика потеряла каждого третьего. Может быть, и больше. Но мы не встали на колени перед врагом, а боролись. И победили. В такие дни мы вместе еще раз вспоминаем нашу героическую историю, кланяемся памяти павших и чествуем тех, кто и сейчас отдает свои талант и умения во славу Родины», – заявил глава государства.

Награжденных Александр Лукашенко назвал достойными продолжателями дела тех, кто отстоял свободу и суверенитет. Он пожелал им вернуться во Дворец Независимости еще не раз, за новыми наградами.

«Мы вместе построили поистине народное государство. И сейчас, как бы ни было трудно, наша очередь писать новые страницы белорусской истории – яркие, счастливые и, обязательно, мирные. Время выбрало нас. От всего сердца поздравляю вас с наступающим Днем независимости. Пусть этот праздник и церемония станут для вас и всех жителей страны новым импульсом к профессиональным успехам», – добавил Лукашенко.

День независимости Беларусь отпразднует 3 июля масштабным военным парадом. В этом году исполнилось 80 лет со дня освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков.



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