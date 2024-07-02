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Лукашенко вручил государственные награды выдающимся деятелям разных сфер
02.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко во Дворце Независимости вручил государственные награды, передает «МИР 24».
Благодарности, почетные звания и медали от президента получили люди разных профессий. Это военные, учителя, аграрии, шахтеры, строители, ученые, изобретатели и руководители предприятий. Наград они удостоены в канун
Награжденных Александр Лукашенко назвал достойными продолжателями дела тех, кто отстоял свободу и суверенитет. Он пожелал им вернуться во Дворец Независимости еще не раз, за новыми наградами.
День независимости Беларусь отпразднует 3 июля масштабным военным парадом. В этом году исполнилось 80 лет со дня освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков.
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Торжественное мероприятие состоялось в преддверии Дня независимости республики.
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