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Ураган в Беларуси: повалены деревья, опоры ЛЭП, затруднено движение на дорогах

02.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Ураган в Беларуси: повалены деревья, опоры ЛЭП, затруднено движение на дорогах
 Фото: МТРК «Мир»

Сотни городов и сел без света, повалены линии электропередачи – все это оставил после себя ураган в Беларуси. Сложная ситуация и в столице. О том, как справляются с последствиями стихии, рассказала корреспондент «МИР 24» Полина Бабук.

Долгожданные дожди и грозы после зноя все равно не обрадовали белорусов. Разбушевавшаяся стихия оставила без света жителей 700 населенных пунктов страны. Сильный ветер повредил линии электропередачи. Больше всего пострадала северная часть республики. Там непогода оставила самый яркий след.

Многие деревья вырваны с корнями, а опоры ЛЭП лежат на земле. Они повредили крыши жилых домов, предприятий и транспортные средства. В столице стихия затруднила движение.

«За прошедшие сутки, с учетом ухудшения погодных условий, увеличилось количество произошедших дорожно-транспортных происшествий. Чаще всего они имели незначительный материальный ущерб», – сообщил начальник Госавтоинспекции Минск Сергей Бабич.

Сотрудники Госавтоинспекции к непогоде готовы всегда. Они вводят дополнительные экипажи с яркими проблесковыми маяками на дорогах и ведут видеоконтроль за загруженными участками. Наблюдают и за местами, где возможны подтопления.

Энергетики и спасатели с последствиями непогоды справляются оперативно: ставят на место электрические столбы, расчищают завалы из упавших деревьев. Подачу электроэнергии восстановили уже в 128 населенных пунктах республики. Всего над устранением последствий стихии работают более 300 сотрудников Минэнерго.



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Теги: Минск
 
 
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Над устранением последствий стихии работают более 300 сотрудников Минэнерго.
 
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