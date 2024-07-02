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Ураган в Беларуси: повалены деревья, опоры ЛЭП, затруднено движение на дорогах
02.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Сотни городов и сел без света, повалены линии электропередачи – все это оставил после себя ураган в Беларуси. Сложная ситуация и в столице. О том, как справляются с последствиями стихии, рассказала корреспондент «МИР 24» Полина Бабук.
Долгожданные дожди и грозы после зноя все равно не обрадовали белорусов. Разбушевавшаяся стихия оставила без света жителей 700 населенных пунктов страны.
Многие деревья вырваны с корнями, а опоры ЛЭП лежат на земле. Они повредили крыши жилых домов, предприятий и транспортные средства. В столице стихия затруднила движение.
Сотрудники Госавтоинспекции к непогоде готовы всегда. Они вводят дополнительные экипажи с яркими проблесковыми маяками на дорогах и ведут видеоконтроль за загруженными участками. Наблюдают и за местами, где возможны подтопления.
Энергетики и спасатели с последствиями непогоды справляются оперативно: ставят на место электрические столбы, расчищают завалы из упавших деревьев. Подачу электроэнергии восстановили уже в 128 населенных пунктах республики. Всего над устранением последствий стихии работают более 300 сотрудников Минэнерго.
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Над устранением последствий стихии работают более 300 сотрудников Минэнерго.
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