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Мезенцев рассказал о важности для Беларуси и России защиты исторической правды

03.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Мезенцев рассказал о важности для Беларуси и России защиты исторической правды
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Беларуси и России с особым уважением относятся к подвигу партизан. Об этом заявил государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев во время презентации книги «Операция «Багратион». Партизаны белорусской земли…».

Выход книги приурочен к 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Она рассказывает историю народа и сражений партизан во время Великой Отечественной. Над изданием совместно работали архивы Беларуси и России, Министерство юстиции Беларуси и Министерство обороны России. Есть также информация из семейных источников, а некоторые факты и документы публикуются впервые.

«Сегодня на фоне беспрецедентного хамского отношения к памяти старших поколений, воевавших и победивших нацизм, к нашим памятникам на территории Европы, которые сносятся, мы обязаны быть сплоченнее и мудрее и вглядываться в страницы той истории предметно, анализируя и те документы, которые мы знаем, и те, что представляем сегодня», – отметил Дмитрий Мезенцев.

Новинка рассчитана на широкую аудиторию, но особенно актуальна у молодежи. Книгу подготовил Постоянный комитет Союзного государства. Это уже третье издание из серии «Защищая Отечество».

Операцию «Багратион» считают вершиной советского военного искусства в годы Великой Отечественной войны. В результате наступательных действий красноармейцев и партизан в считанные недели была освобождена вся территория Беларуси.



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Государственный секретарь Союзного государства принял участие в презентации книги «Операция «Багратион». Партизаны белорусской земли…».
 
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