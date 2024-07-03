|
Мезенцев рассказал о важности для Беларуси и России защиты исторической правды
03.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси и России с особым уважением относятся к подвигу партизан. Об этом заявил государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев во время
Выход книги приурочен к 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Она рассказывает историю народа и сражений партизан во время Великой Отечественной. Над изданием совместно работали архивы Беларуси и России, Министерство юстиции Беларуси и Министерство обороны России. Есть также информация из семейных источников, а некоторые факты и документы публикуются впервые.
Новинка рассчитана на широкую аудиторию, но особенно актуальна у молодежи. Книгу подготовил Постоянный комитет Союзного государства. Это уже третье издание из серии «Защищая Отечество».
Операцию «Багратион» считают вершиной советского военного искусства в годы Великой Отечественной войны. В результате наступательных действий красноармейцев и партизан в считанные недели была освобождена вся территория Беларуси.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Государственный секретарь Союзного государства принял участие в презентации книги «Операция «Багратион». Партизаны белорусской земли…».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)