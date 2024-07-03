Мезенцев рассказал о важности для Беларуси и России защиты исторической правды

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси и России с особым уважением относятся к подвигу партизан. Об этом заявил государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев во время презентации книги «Операция «Багратион». Партизаны белорусской земли…».

Выход книги приурочен к 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Она рассказывает историю народа и сражений партизан во время Великой Отечественной. Над изданием совместно работали архивы Беларуси и России, Министерство юстиции Беларуси и Министерство обороны России. Есть также информация из семейных источников, а некоторые факты и документы публикуются впервые.

«Сегодня на фоне беспрецедентного хамского отношения к памяти старших поколений, воевавших и победивших нацизм, к нашим памятникам на территории Европы, которые сносятся, мы обязаны быть сплоченнее и мудрее и вглядываться в страницы той истории предметно, анализируя и те документы, которые мы знаем, и те, что представляем сегодня», – отметил Дмитрий Мезенцев.

Новинка рассчитана на широкую аудиторию, но особенно актуальна у молодежи. Книгу подготовил Постоянный комитет Союзного государства. Это уже третье издание из серии «Защищая Отечество».

Операцию «Багратион» считают вершиной советского военного искусства в годы Великой Отечественной войны. В результате наступательных действий красноармейцев и партизан в считанные недели была освобождена вся территория Беларуси.