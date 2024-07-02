Лонгбординг, серфскейт и даунхилл: сколько разновидностей досок существует и чем они отличаются друг от друга?

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лонгбординг, серфскейт, серфинг, фрирайд, даунхилл… Новое молодежное движение набирает обороты в Беларуси. Отличительная черта этого своеобразного транспорта для передвижения – полное отсутствие тормозов. В случае нештатной ситуации решение о следующем маневре принимается мгновенно.

Даунхилл, или по-русски «вниз с холма» в данном случае выполняют на лонгбордах. Не путать со скейтбордами. Эти доски – истребители. Их цель – скорость. Она может достигать 100 километров в час. Мировой рекорд – 147. Мастера контроля деки и поддержки баланса разгоняются легко, а вот тормозов у таких досок нет.





Скейтборды не путать с лонгбордами. Не все доски одинаковые. Если скейтбордисты делают прыжки, скольжения и разные трюки, то лонгбордисты – это другая каста. Длинные доски как своеобразный транспорт: для передвижения. У Кирилла Урбана целый парк, как он говорит, «снарядов». И все они для разных целей. А начиналось все с велосипеда.

«Как-то моя любимая бабуля купила мне трюковой велосипед. Но у меня его украли. И я решил взять на прокат доску. Встретили ребят, которые слайдили, ездили на скорости, познакомились с ними, в итоге купили нормальные доски. Начали заниматься. И в итоге – это моя жизнь», – рассказывает Кирилл.





На вопрос, сколько всего существует видов лонгбордов, Кирилл отвечает, что каждый день появляется что-то новое. У него дома даже есть лонгборд для катания исключительно по грязи – дерт-серф. Но его самый любимый – тот, с которого он и начинал: доска для даунхилла.

«Даунхилл – это экстрим, скорость. Чувство, что тебя ничего не беспокоит, ничего не волнует. Ты отречен от этого мира, когда ты мчишься. 80-90 километров в час, и ты входишь в поворот. И тебе интересны только эти повороты. Тебе не интересно, какие люди ходят вокруг, ничего не интересно. Только скорость. Только доска и то, что с ней происходит», – уверенно заявляет Кирилл.

А это антагонист даунхилла. Доска для серфинга вне океана. Шум города может напомнить прибой, а асфальтные дорожки – волны. Если у тебя есть серфскейт.

«Эта доска именно про удовольствие. Плавающие движения на асфальте. Серфскейт – это такая штука, на которой ты начинаешь быстро чувствовать удовольствие. Это не про трюки, это не про скорость. Именно плавающие движение, как на серфе», – объясняет Кирилл.





Николай одним из первых словил волну в Минске на серфскейте несколько лет назад. Подготовка у него профессиональная, занимается вейкбордингом, сноубордом.

Первые доски вне моря придумали калифорнийские серферы еще в прошлом веке. По сути, это тренажер для подготовки тела к укрощению волн, который превратился в самостоятельный городской атрибут. На серфскейте можно ехать по волне, которая никогда не заканчивается.

Внешне похож на классический скейтборд. Доска и четыре колеса. Но этот шире и длиннее. Главное отличие – в подвижной передней подвеске, которая и качает серфера на асфальте, как на волнах.

«Уже много десятилетий серферы во всем мире, когда нет волн, тренируются на таких досках на суше. Поскольку у нас серферов нет, волн нет, никто никогда и не слышал о таком», – поделился Николай.





Уличных серферов в Минске немного. Это движение только набирает обороты. Причем, на главные покатушки собираются не в столице, в Солигорске. В единственном белорусском городе со скейтпарком и пулом. Среди любителей серфскейта и Роман Решет.

«Серфскейт в Солигорске – это прямо вообще в диковинку. Я здесь пока один единственный. Ребята из Минска – здесь частые гости. Люди приезжают, знакомимся, образуются комьюнити не только в отдельных городах, а наше общее белорусское катательное сообщество», – рассказывает Роман.

В пуле лонгборд становится отличным тренажером и заменит десятки приседаний и подходов в планку. Работа всего тела за счет баланса, прокачки ног, общей выносливости, кардио. А скейтпарк стал для жителей города подарком от крупной местной компании. Ведь Солигорск возник благодаря открытию месторождения калийных солей. Терриконы или горы из солеотвалов – одна из заметных достопримечательностей города. Моря здесь нет, но дух его витает в воздухе.





Три километра пешком в гору. И все ради одной минуты спуска на лонгборде. Райдеры делают по 4-5 ходок и, поверьте, такого позитивного восхождения на «старт» вы вряд ли где увидите.

Для даунхилла нужен идеально ровный асфальт на возвышенностях, чтобы пронестись вниз на доске с максимальной скоростью. Иногда это 60 километров в час, иногда больше. Кто-то бы сказал: нет. Райдеры уверены: точно прокатит.

«Это годы тренировок, это подготовка. Ходим в спортзал. Это не просто так, это тоже вид спорта, который достоин быть на Олимпиаде. Потому что он очень понятен по оцениванию: кто первый приехал, тот и победил. Он очень зрелищный, очень завораживающий», – поделился Кирилл Урбан, райдер.

Самый быстрый полет по серпантину вниз у Кирилла на лонгборде – 53 секунды. На втором месте результат: минута 10. Кирилл говорит, что секретов нет, но пилотом номер один помогает стать аэродинамика.

«Это аэродинамичная поза общепринятая. Она позволяет перенести вес вперед. На лонгборде важно держать вес на передней ноге, потому что как только ты перенесешь на заднюю, у тебя случится воблинг», – уверяет Кирилл.





Мастер слайдинга или скольжения Иван, по прозвищу Черчилль. Совсем молодой. Ему 18 лет. Но репутация у него как у главы британского правительства в мире райдеров. Слайды, дрифт, чек – его коньки.

«Фрирайд – это тот же самый даунхилл, только в нем ты тормозишь. Подходят те же трассы, что ты катаешься на даухилле. Можно и там катать фрирайд. А заниматься ради адреналина скорее. Когда твоя машина в дрифте, и чувствовать, когда твоя доска в дрифте. Тоже есть в этом кайф свой», – говорит Иван.

Руки всегда рядом с асфальтом – скольжение на ладонях и обязательно в специальных перчатках. Это и есть самый эффективный и удобный способ торможения под названием слайдинг.





Возраст для лонгборда не важен. Старейшему райдеру Беларуси – 61. В семейном дуэте Клинцовых придумал стать на доску именно отец. И покатило. Стали вместе с сыном изучать премудрости лонгбординга.

«Это очень хорошо, когда у тебя есть под рукой человек, с которым ты можешь покататься. У тебя всегда есть надежный сверхчеловек, который подберет тебя после травмы. Связь отца и сына – это нечто особенное», – уверен глава семьи Клинцовых.





Травмы – это обратная сторона даунхилла. Без них порой не обходится. Эта дорога без тормозов и без отмены решения, когда ты оттолкнулся ногой. В чате райдеров писали: этими рентгеновскими снимками будут пугать новичков. Никита вернулся на ту же дисциплину и ездит по той же дороге, где упал и снова поднялся. В этом, пожалуй, и смысл.