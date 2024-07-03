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«Стоимость одного лида выросла за год на $ 7,6». Во сколько обходится звонок из рекламы для белорусского бизнеса в 2024 году

03.07.2024 08:01 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness


Источник: unisender.com

Команда сервиса call-tracking.by подготовила ежегодное исследование эффективности рекламных каналов. Для подсчета стоимости потенциального клиента в разных нишах и digital-каналах в период с 2023 по 2024 годы было использовано более 1,3 млн звонков и 96 млн переходов из рекламы на сайты белорусских компаний. Руководитель отдела маркетинга Александра Ситникова рассказала «Про бизнес» о результатах исследования.

Александра Ситникова
Руководитель отдела маркетинга Call-tracking.by

По стоимость звонка самым дорогим каналом сейчас стал SMM

— Звонок все еще является наиболее часто используемым способом связи клиента с компанией. Существуют ниши, в которых 96% клиентов выбирают звонок вместо заполнения формы или покупки через корзину, но системы веб-аналитики самостоятельно не могут показать, какой же источник привел клиента через звонок. В этом и состоит проблема изучения, каким образом реклама влияет на звонки. Для того, чтобы определить рекламные каналы, которые генерируют звонки, рекламодатели используют колл-трекинг. На протяжении уже 10 лет мы изучаем поведение покупателей и делимся ежегодными исследованиями о том, как меняется стоимость звонка, какие новые каналы появляются в структуре рекламных затрат кампаний, и как эти каналы влияют на поток звонков.

По сравнению с прошлым годом средняя стоимость звонка выросла на $ 7,6 и составляет $ 26,4. Бюджеты стали тратить охотнее, многие компании активно тратят не только на прямую рекламу, но и на PR-кампании или просто охватные форматы, которые не предполагают конечной целью совершение целевого действия.


Средняя стоимость звонка по сферам бизнеса. Источник: call-tracking.by

Сфера финансов снова вышла в топ по общей стоимости звонка, но это может быть обусловлено активным ростом других способов коммуникации с банком (через приложения банков, заказы звонка и т.д.). Кроме того, нужно помнить, что это стоимость звонка из рекламы, значит — борьба за нового клиента. И все сферы в топе по стоимости звонка — это высококонкурентные ниши, которым приходится «бороться» за клиента.

Как и все годы ранее, наибольшее количество звонков генерирует контекст. Важно отметить, что сейчас все сильнее размываются границы между медийной и контекстной рекламой. Это приносит свой экономический положительный эффект. Все чаще компании запускают общие кампании на поиск и сети. Не разделяются и трафик, и бюджеты на эти категории. Отсюда мы видим сильный прирост контекста, в прошлом году он занимал 37%.

Программатик-реклама все сильнее набирает обороты и уже начинает занимать определенные позиции в структуре рекламных каналов. Даже по сравнению с прошлым годом данный канал укрепил свои позиции почти в 2 раза.


Стоимость звонка из Digital-каналов.

Относительно прошлого года стоимость звонков именно из digital-каналов значительно снизилась. Особенно это касается звонков из контекста: падение почти в 2 раза.

По стоимость звонка самым дорогим каналом сейчас стал SMM, но он же является самым конверсионным.

Контекст и Media

Для этого канала значительно снизилась конверсия из показа в звонок за счет того, что появилось много медийных переходов, которые зачастую не приводят к звонку при прямой модели атрибуции, а, скорее, играют в долгую и на формирование лояльности к бренду. При этом значение конверсии, количество звонков к затратам на канал Google все также лидирует по сравнению с Яндексом, как и многие годы ранее.


Стоиомость звонков в SMM

Очень интересная ситуация складывается в структуре звонков, которые генерируют социальные сети. Instagram и Facebook по сравнению с прошлым годом начали сдавать позиции, а вот VK и Tik-Tok выросли оба почти в 2 раза.


Структура распределения звонков между каналами.

Кроме того, VK показывает очень высокие результаты в конверсии, опережая контекст в 3 раза.


Стоимость звонка в SEO

Усилия, вкладываемые в SEO, приносят результаты. С каждым годом стоимость звонка из этого канала снижается. При этом SEO-переходы — это одни из наиболее конверсионных переходов на сайт, которые приносят целевые звонки.


По структуре звонков — Google нарастил свои позиции по сравнению с прошлым годом и стал генерировать на порядок больше звонков по сравнению с Яндексом.

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Команда сервиса call-tracking.by подготовила ежегодное исследование эффективности рекламных каналов. Для подсчета стоимости потенциального клиента в разных нишах и...
 
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