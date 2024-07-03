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Лукашенко обсудил с Володиным развитие межпарламентских связей между Россией и Беларусью

03.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко обсудил с Володиным развитие межпарламентских связей между Россией и Беларусью
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Спикер Госдумы России Вячеслав Володин прибыл в Минск по поручению президента РФ Владимира Путина. Председатель нижней палаты парламента примет участие в праздновании 80-й годовщины освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Первым политика встретил президент Александр Лукашенко, передает «МИР 24».

«Думаю, что вам понравится. Мы всегда в Беларуси были привержены тому, что сделали наши предки. Ни один памятник вы не найдете в Беларуси, даже в самой маленькой деревеньке, чтобы он был запущен и чтобы за ним не ухаживали. Люди помнят те времена, знают, откуда мы, чтят память тех, кто принес нам эту жизнь. Пусть она непростая, но мы живем, а многих из них, к сожалению, нет», – отметил белорусский лидер.

Александр Лукашенко добавил, что рассчитывает на дальнейшее развитие межпарламентских связей между депутатами Беларуси и России. Также темой беседы во Дворце Независимости стала международная обстановка и вопросы безопасности. Глава государства указал на попытки Запада развязать конфликт с Беларусью.

«Нас втянуть в разборки им просто не терпится. Для того, чтобы растащить нас по этой границе, сделать невозможным наше сопротивление и довести эскалацию до такой степени, что весь мир вздрогнет. Очень серьезная ситуация, и расслабляться нам ни в коем случае нельзя», – подчеркнул Лукашенко.

Володин также встретился и со своим белорусским коллегой Игорем Сергеенко. Спикеры подвели итоги разговора с Александром Лукашенко и закрепили актуальные векторы сотрудничества. День Независимости в Беларуси отметят 3 июля масштабным военным парадом.



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Теги: Минск
 
 
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Спикер Госдумы России прибыл в Минск по поручению президента России Владимира Путина для участия в праздновании 80-й годовщины освобождения Беларуси от...
 
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