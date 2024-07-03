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Лукашенко обсудил с Володиным развитие межпарламентских связей между Россией и Беларусью
03.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Спикер Госдумы России Вячеслав Володин прибыл в Минск по поручению президента РФ Владимира Путина. Председатель нижней палаты парламента примет участие в праздновании 80-й годовщины освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Первым политика встретил президент Александр Лукашенко, передает «МИР 24».
Александр Лукашенко добавил, что рассчитывает на дальнейшее развитие межпарламентских связей между депутатами Беларуси и России. Также темой беседы во Дворце Независимости стала международная обстановка и вопросы безопасности. Глава государства указал на попытки Запада развязать конфликт с Беларусью.
Володин также встретился и со своим белорусским коллегой Игорем Сергеенко. Спикеры подвели итоги разговора с Александром Лукашенко и закрепили актуальные векторы сотрудничества. День Независимости в Беларуси отметят 3 июля масштабным военным парадом.
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Спикер Госдумы России прибыл в Минск по поручению президента России Владимира Путина для участия в праздновании 80-й годовщины освобождения Беларуси от...
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