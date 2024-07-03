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Международная акция «Память сердца. Минск». ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

03.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Телеканалы «МИР» и «МИР 24» в честь 80-летия со дня освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков проводят международную акцию «Память сердца. Минск». В прямом эфире – торжественные мероприятия из столицы республики.



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Теги: Минск
 
 
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В 2024 году исполняется 80 лет со дня освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.
 
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