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Международная акция «Память сердца. Минск». ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
03.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Телеканалы «МИР» и «МИР 24» в честь 80-летия со дня освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков проводят международную акцию «Память сердца. Минск». В прямом эфире – торжественные мероприятия из столицы республики.
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В 2024 году исполняется 80 лет со дня освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.
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