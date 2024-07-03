Дом, который уцелел: как здания-шедевры архитектора Лангбарда выстояли под бомбежками в Беларуси?

80 лет назад советские войска освободили столицу Беларуси – Минск. За годы войны город был разрушен на 85%. Некоторые здания уцелели даже после массированных бомбардировок, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Алипова.
Первый белорусский небоскреб. Так на фоне малоэтажной городской застройки Минска назвали Дом правительства еще при открытии в 1933. Архитектор здания – Иосиф Лангбард.
Высотку строили без применения башенных кранов и практически вручную. Справились всего за три года. Площадь – 42 тысячи кв. м. Это как четыре больших футбольных поля. Порядка тысячи кабинетов и вдвое больше окон, некоторые из которых высотой в 14 метров.
Во время войны Дом правительства подвергся налетам и чудом уцелел. Захватчики нашли ему свое применение: в разное время здесь располагались оккупационная администрация, лазарет и даже общежитие для солдат вермахта. А в 1944 перед отступлением противник заминировал здание. Чуть позже советские саперы насчитают порядка 200 устройств, готовых сдетонировать. Для обезвреживания фугасов привлекли 1200 человек и 10 собак.
Участь быть взорванным едва не постигла и минский Дом офицеров (тогда Дом Красной армии). Кстати, тоже творение архитектора Лангбарда.
Проект грандиозный. Четыре этажа и еще столько же под землей. Театральный зал на 1000 мест и кинозал на 500, спорткомплекс с бассейном, манеж для верховой езды, радиоузел, библиотека и уютный ресторан. Только входов в здание – семь.
Июнь 1941. В Доме Красной армии с аншлагом проходят спектакли МХАТ. «Школа злословия», «Тартюф», «Дни Турбиных». Несколько постановок запланировано и на 22 июня. Билеты раскуплены. Зал полон. Прямо во время выступления на сцену поднимается военный и объявляет: «Товарищи, началась война!».
Артисты доиграют спектакль до конца и еще много дней будут добираться из горящего Минска в Москву. Гитлеровцы в одном крыле разместят госпиталь, в другом – кинотеатр, ресторан и даже бордель, дав всему этому название «Soldatenhaus» – солдатский дом. Но предварительно разграбят – вывезут в Германию картины, люстры, музыкальные инструменты и даже кожаную обивку с кресел.
Архитектор Лангбард вряд ли предполагал, что мародерству подвергнется еще один его проект – Оперный театр. Оккупанты вывезут весь реквизит, а в просторных помещениях сделают конюшни.
Здание театра, заложенное на самой высокой точке Минска – Троицкой горе – выстояло. Даже несмотря на то, что еще во время первых бомбежек в него попала авиабомба и разрушила зрительный зал. Восстановили театр в 1948 под руководством самого Лангбарда.
Наиболее масштабным разрушениям подвергся знаменитый главный корпус Академии наук. Практически полностью выгоревшее от пожара здание осталось без лабораторий и оборудования, а фонды библиотеки разграбили и сожгли захватчики.
Прямо у входа в здание гитлеровцы организуют кладбище, где станут хоронить своих военных. Белые немецкие кресты будут стоять у главного проспекта столицы до освобождения Минска.
В уже послевоенной столице в помещениях Академии наук будут жить ее сотрудники. Само здание полностью восстановят. Опять под руководством все того же Лангбарда. И знаменитые колонны по-прежнему узнаваемы.