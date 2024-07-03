Дом, который уцелел: как здания-шедевры архитектора Лангбарда выстояли под бомбежками в Беларуси?

Источник материала: Mir24.TV Belarus

80 лет назад советские войска освободили столицу Беларуси – Минск. За годы войны город был разрушен на 85%. Некоторые здания уцелели даже после массированных бомбардировок, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Алипова.

Первый белорусский небоскреб. Так на фоне малоэтажной городской застройки Минска назвали Дом правительства еще при открытии в 1933. Архитектор здания – Иосиф Лангбард.

Высотку строили без применения башенных кранов и практически вручную.

Справились всего за три года. Площадь – 42 тысячи кв. м. Это как четыре больших

футбольных поля. Порядка тысячи кабинетов и вдвое больше окон, некоторые из которых высотой в 14 метров.