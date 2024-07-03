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Минск подготовился к параду в честь 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков

03.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Минск подготовился к параду в честь 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков
 Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

3 июля в Минске пройдет военный парад в честь 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. В стране празднуется и День Независимости. Финальная репетиция парада прошла в ночь на вторник, передает «МИР 24».

В шествии будут участвовать более шести тысяч военнослужащих и 250 единиц техники. Начнут суворовцы – лучшие воспитанники Минского военного училища. Готовиться к параду стали еще весной. В перерывах между учебой и экзаменами отрабатывали навыки строевой подготовки.

«Мы не только сами идем, но и задаем ритм всему параду. Хороший ритм для прохождения – это 120 шагов в минуту», – отметил кадет Минского суворовского военного училища Максим Романов.

Отдельные парадные расчеты пройдут в форме солдат и офицеров Красной армии. Это дань памяти воинам-победителям. Главным украшением станет «коробка» девушек. В ногу с мужчинами они пройдут в форме медицинских сестер. В параде будут участвовать военнослужащие Китая и стран Содружества. Интернациональный состав марша – символ общей сплоченности и победы.



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Теги: Минск
 
 
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В шествии будут участвовать более 6 000 военнослужащих и 250 единиц техники.
 
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