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Беларусь в цифрах. Инфографика ко Дню Независимости республики

03.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В среду, 3 июля, Беларусь отмечает День Независимости. На сегодняшний день это одно из передовых государств СНГ c развитой промышленностью и сельским хозяйством. Здесь добывают гипс, калийные соли, горючие сланцы, кварцевые пески, доломит, производят сельскохозяйственную технику, рапсовое масло, лен и льняные ткани, продукты питания и многое другое.

В Беларуси созданы условия для работы айтишников – на 1 января 2024 года в стране действовало 994 организации-резидента Парка высоких технологий. А белорусские товары в 2023 году продавались в 157 странах мира.

Беларусь привлекательна и в плане туризма: в ней сохранились старинные замки, а 9,1% территории составляют особо охраняемые природные территории, среди которых наиболее известна Беловежская пуща – крупнейший остаток реликтового первобытного леса Европы.

Ко Дню Независимости Беларуси MIR24.TV подготовил инфографику, которая поможет узнать немного больше о современном состоянии республики.

Беларусь в цифрах. Инфографика ко Дню Независимости республики



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