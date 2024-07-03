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Беларусь в цифрах. Инфографика ко Дню Независимости республики
03.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В среду, 3 июля, Беларусь отмечает День Независимости. На сегодняшний день это одно из передовых государств СНГ c развитой промышленностью и сельским хозяйством. Здесь добывают гипс, калийные соли, горючие сланцы, кварцевые пески, доломит, производят сельскохозяйственную технику, рапсовое масло, лен и льняные ткани, продукты питания и многое другое.
В Беларуси созданы условия для работы айтишников – на 1 января 2024 года в стране действовало 994 организации-резидента Парка высоких технологий. А белорусские товары в 2023 году продавались в 157 странах мира.
Беларусь привлекательна и в плане туризма: в ней сохранились старинные замки, а 9,1% территории составляют особо охраняемые природные территории, среди которых наиболее известна Беловежская пуща – крупнейший остаток реликтового первобытного леса Европы.
Ко Дню Независимости Беларуси MIR24.TV подготовил инфографику, которая поможет узнать немного больше о современном состоянии республики.
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