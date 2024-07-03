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Лукашенко: Ничто и никто не заставит Беларусь свернуть с пути к миру и созиданию
03.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Ничто и никто не заставит Беларусь свернуть с пути к миру и созиданию. Об этом заявил Александр Лукашенко на торжественном собрании, посвященном Дню Независимости страны. 80 лет назад Минск был освобожден от немецко-фашистских захватчиков, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Полина Срибненко.
На белорусском флаге есть исторический символ свободы. Ровно 80 лет назад после долгих лет оккупации над Минском было поднято красное советское знамя. И это стало символом единства всех народов Союза, подчеркнул президент.
Три года один месяц и шесть дней – столько длилась оккупация. Погиб каждый третий житель Беларуси. В стране
В Беларуси уже несколько лет
«И к чему это привело? Они пересматривают итоги… Безумцы. Можно перевернуть все могилы наших солдат, павших в борьбе с нацизмом, разрушить все памятники, переписать все учебники. Можно бесконечно вытирать ноги о
У нынешнего поколения белорусов новые вызовы, подчеркнул президент. Против них тоже применяют оружие, но уже экономическое. Страна с этим справляется, заявил Лукашенко. Многое научилась делать сама и нашла новых друзей в других частях света, укрепила связи и с давними партнерами.
Беларусь и с западными странами готова начать конструктивный диалог, заявил глава государства. Но при условии уважения к суверенитету, исторической памяти и выбору народа. В случае же любого вмешательства с помощью силы, Минск ответит незамедлительно, подытожил президент.
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Президент выступил на торжественном собрании, посвященном Дню Независимости страны.
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