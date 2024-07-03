Лукашенко: Ничто и никто не заставит Беларусь свернуть с пути к миру и созиданию

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Ничто и никто не заставит Беларусь свернуть с пути к миру и созиданию. Об этом заявил Александр Лукашенко на торжественном собрании, посвященном Дню Независимости страны. 80 лет назад Минск был освобожден от немецко-фашистских захватчиков, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Полина Срибненко.

На белорусском флаге есть исторический символ свободы. Ровно 80 лет назад после долгих лет оккупации над Минском было поднято красное советское знамя. И это стало символом единства всех народов Союза, подчеркнул президент.

«Каждый советский воин вел священную войну за будущее огромной страны от Бреста до Владивостока, от Мурманска до Ташкента. Вел ее здесь, в Беларуси. Беларусь помнит героев », – заявил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

Три года один месяц и шесть дней – столько длилась оккупация. Погиб каждый третий житель Беларуси. В стране работали концентрационные лагеря смерти , карта сожженных деревень напоминает звездное небо. Но сегодня такая правда о войне нужна не всем , заявил Александр Лукашенко, имея в виду некоторые страны.

«У руля наследники тех, кто капитулировал. Для них в 1945-м ничего не закончилось. Они снова думают, что можно вырастить нацизм где-нибудь подальше от собственного дома и держать это чудовище на коротком поводке. Снова не понимают, что этот зверь неуправляем. Он сорвется, но придет к ним, в их же дома», – подчеркнул Лукашенко.

В Беларуси уже несколько лет расследуют дело о геноциде . При этом еще недавно официальный Минск старался говорить о военных преступлениях аккуратно и корректно, чтобы не обидеть западных соседей.

«И к чему это привело? Они пересматривают итоги… Безумцы. Можно перевернуть все могилы наших солдат, павших в борьбе с нацизмом, разрушить все памятники, переписать все учебники. Можно бесконечно вытирать ноги о решения Нюрнбергского трибунала , но итоги великой войны не изменить. Наша победа – это их унижение. Позорная страница жизни западноевропейских «цивилизаторов», которую они стараются стереть из памяти», – заявил президент Республики Беларусь.

У нынешнего поколения белорусов новые вызовы, подчеркнул президент. Против них тоже применяют оружие, но уже экономическое. Страна с этим справляется, заявил Лукашенко. Многое научилась делать сама и нашла новых друзей в других частях света, укрепила связи и с давними партнерами.

«Пройдет еще пять лет, и мы с россиянами будем делать все. Среди наших друзей формируется сегодня созидательная повестка – экономическая, международная, мировоззренческая. Здесь в прямом и в переносном смысле встает солнце. Наш внешнеполитический вектор – это не поворот и не разворот. Это последовательный цивилизационный выбор, который делали наши предки, и который делаем мы», – уточнил Александр Лукашенко.

Беларусь и с западными странами готова начать конструктивный диалог, заявил глава государства. Но при условии уважения к суверенитету, исторической памяти и выбору народа. В случае же любого вмешательства с помощью силы, Минск ответит незамедлительно, подытожил президент.