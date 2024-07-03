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«Поезд памяти» прибыл в Минск: школьники из стран СНГ завершили путешествие по дорогам воинской славы

03.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

«Поезд памяти» прибыл в Минск: школьники из стран СНГ завершили путешествие по дорогам воинской славы
 Фото: МТРК «Мир»

«Поезд памяти» прибыл на минский вокзал. Он завершил путешествие по дорогам воинской славы. Среди пассажиров – более 200 школьников из восьми стран Содружества. Где они побывали и что узнали, рассказала корреспондент «МИР 24» Алина Трус.

На двухэтажном поезде школьники проехали 14 городов России и Беларуси: Брест, Гродно, Витебск, Могилев, Москву, Санкт-Петербург. Впервые в программе был Петрозаводск. Везде участники посетили знаковые места, связанные с Великой Отечественной войной.

«На каждой станции мы видим объекты воинской славы. Ты погружаешься в историю и понимаешь, как воевал твой прадед, прабабушка. Моя прабабушка была военной медсестрой», – рассказала участница проекта из Беларуси Дарья Андреюк.

Впервые в акции приняли участие школьники из восьми стран Содружества. Присоединились учащиеся из Армении, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Все они – победители олимпиад и призеры военно-патриотических конкурсов.

«Моя прабабушка, Гаджиева Гулу лечила тех, кто возвращался с войны, помогала военным. Ей за это вручили удостоверение «Ветеран труда», а также медаль», – отметила участница проекта из Азербайджана Арзу Аскерли.

Самый длинный урок истории длился две недели. За это время школьники проехали шесть тысяч километров и успели подружиться.

«Я очень люблю культуру разных стран. Для меня и моей семьи очень важна история Великой Отечественной войны. Я завел друзей из других стран и познакомился с их обычаями, традициями, языком, песнями. Это тоже для меня очень важно. Я надеюсь, что я с ними проведу всю свою жизнь», – рассказал участник проекта из Армении Левон Шахназарян.

«Поезд памяти» прибыл в Минск в День Независимости. 80 лет назад белорусская столица была освобождена от немецко-фашистских захватчиков.



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Теги: Брест, Витебск
 
 
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На двухэтажном поезде школьники проехали 14 городов России и Беларуси: Брест, Гродно, Витебск, Могилев, Москву, Санкт-Петербург и другие.
 
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