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«Поезд памяти» прибыл в Минск: школьники из стран СНГ завершили путешествие по дорогам воинской славы
03.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
«Поезд памяти» прибыл на минский вокзал. Он завершил путешествие по дорогам воинской славы. Среди пассажиров – более 200 школьников из восьми стран Содружества. Где они побывали и что узнали, рассказала корреспондент «МИР 24» Алина Трус.
На двухэтажном поезде школьники проехали 14 городов России и Беларуси: Брест, Гродно, Витебск, Могилев, Москву, Санкт-Петербург. Впервые в программе был Петрозаводск. Везде участники посетили знаковые места, связанные с Великой Отечественной войной.
Впервые в акции приняли участие школьники из восьми стран Содружества. Присоединились учащиеся из Армении, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Все они – победители олимпиад и призеры военно-патриотических конкурсов.
Самый длинный урок истории длился две недели. За это время школьники проехали шесть тысяч километров и успели подружиться.
«Поезд памяти» прибыл в Минск в День Независимости. 80 лет назад белорусская столица была освобождена от немецко-фашистских захватчиков.
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«Поезд памяти» прибыл в Минск: школьники из стран СНГ завершили путешествие по дорогам воинской славы
На двухэтажном поезде школьники проехали 14 городов России и Беларуси: Брест, Гродно, Витебск, Могилев, Москву, Санкт-Петербург и другие.
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