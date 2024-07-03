Свобода после трех лет оккупации Минска и уничтожение 100-тысячной группировки врага

Командование вермахта просчиталось, предполагая, что летом 1944-го Красная Армия нанесет главный удар на Украине, чтобы отрезать группы армий «Центр» и «Север» от войск на южном направлении. При этом удержание территории Беларуси имело большое значение: оно прикрывало важнейшие для исхода войны восточно-прусское и варшавское направления, обеспечивало стратегическое взаимодействие между группами армий «Север», «Центр» и «Северная Украина», позволяло использовать коммуникации, идущие в Польшу и далее в Германию. Обороняла оккупированную БССР группа армий «Центр» под началом генерал-фельдмаршала Эрнста Буша, на северном фланге к Белорусскому выступу примыкали части 16-й армии из группы армий «Север» и на южном фланге – части 4-й танковой армии из группы армий «Северная Украина». Группировка врага насчитывала 1,2 млн человек, советская – 1,4 млн человек, при этом Красной Армии, имевшей значительное превосходство в силах, удалось сохранить в тайне грандиозную операцию.

Белорусская операция началась 23 июня и завершилась 29 августа 1944-го, в результате советские войска разгромили группу немецких армий «Центр» и уничтожили 30 дивизий противника восточнее Минска. Были освобождены Белорусская ССР, большая часть Литовской ССР и значительная часть Польши. Советские войска форсировали Неман, вышли к Висле и непосредственно к границам Германии – Восточной Пруссии. Немецкие войска были разбиты в районе Витебска, Бобруйска, Могилева, Орши, а группа армий «Север» в Прибалтике оказалась рассечена надвое. Таким образом, всего за два месяца РККА удалось разгромить самое мощное военное формирование Третьего рейха.



Минская наступательная операция продолжалась с 29 июня до 4 июля 1944 года. В ней принимали участие силы 1-го, 2-го и 3-го Белорусских фронтов при содействии 1-го Прибалтийского фронта РККА. 3 июля на рассвете в Минск с востока и северо-востока вошли передовые части 3-го Белорусского фронта, а через несколько часов с юго-востока – передовые части 1-го Белорусского фронта. К тому моменту Минск находился в оккупации 1100 дней, в городе и его окрестностях были развернуты концентрационный лагерь Малый Тростенец – крупнейший нацистский концлагерь на оккупированной территории СССР, лагерь для военнопленных Шталаг 352, Минское гетто, концлагерь «Дрозды». Регулярно совершались массовые казни подпольщиков, а в историческом центре к концу оккупации уцелело всего 70 зданий.

«К исходу дня 3 июля Минск был полностью очищен от врага, – писал Георгий Константинович Жуков. – Столицу Белоруссии нельзя было узнать. Семь лет я командовал полком и бригадой в Минске, хорошо знал каждую улицу, все важнейшие постройки, мосты, парки, стадион и театры. Теперь все лежало в руинах, и на месте жилых кварталов остались пустыри, покрытые грудами битых кирпичей и обломков. Самое тяжелое впечатление производили люди, жители Минска: крайне измученные, исхудавшие, по щекам многих катились слезы...»

Немало подвигов совершили в боях под Минском советские военнослужащие. Так, возглавляемая гвардии майором Сергеем Герасимовым шестерка «Ильюшиных» разбомбила вражеский эшелон с боеприпасами на железнодорожной станции, сам он оказался подбит зенитной артиллерией противника. Самолет стал быстро терять скорость, и летчик, покачав крыльями и попрощавшись с товарищами, развернул горящую машину и бросил ее на вражеский эшелон.

В боях под Минском был подбит танк старшего лейтенанта Федорова, прорвавшегося в глубину расположения противника. Башня уцелела, но водитель танка, сержант Бессольный, лежал с перебитыми ногами. Группа гитлеровцев попыталась подойти к танку, но Федоров открыл огонь. Тогда фашисты подтащили пушку и несколькими выстрелами заклинили башню, после чего начали подползать к танку. Выбравшись из машины и укрывшись за ее броней, лейтенант подпустил немецких автоматчиков ближе и забросал их гранатами. Еще несколько раз Федоров отразил попытки врага захватить танк, а с наступлением темноты вытащил из машины раненого водителя и, взвалив на плечи, ползком добрался до своих.





Большую помощь войскам оказали белорусские партизаны, которые устраивали засады на путях отступления немецких сил, громили штабы, уничтожали мосты и переправы. Так, на Березине, в районе деревень Брод и Синичино, партизанский отряд «Железняк» удерживал плацдарм шириной 17 километров до прибытия советских войск, а также помогал строить переправы, которыми воспользовалась 35-я гвардейская танковая бригада генерала Ази Асланова.

Надо отметить, что партизаны стали ночным кошмаром немецких оккупантов задолго до начала Белорусской операции. Они организовывали диверсии на предприятиях и инфраструктурных объектах, срывали поставки сельскохозяйственной продукции в Германию, разрушали линии связи, мосты, атаковали отдельные подразделения и гарнизоны, уничтожали коллаборационистов, вражескую технику и боеприпасы. Перед началом советской наступательной операции они устроили массовое разрушение коммуникаций и на трое суток парализовали движение на железных дорогах, которые вели к фронту.

«У нас в Минске бухает ежедневно, ночью треск, как в окопах. Иногда даже бьют орудия, а может быть, это рвутся проклятые мины. Их тут полно. Взорвали электростанцию – неделю не было тока... В воскресенье вечером около офицерского клуба в воздух взлетела легковая машина, а у водокачки – паровоз. Много немцев расстреляно на улицах из-за углов домов. Мне с моими нервами приходит конец», – описывал обстановку в Минске 5 августа 1943-го немецкий солдат Э. Вестфаль в письме своему брату на фронт.

В результате наступательной операции РККА более 100 тысяч немецких солдат попали в «минский котел», и к 11 июля группировка была полностью ликвидирована: более 70 тысяч человек уничтожено, около 35 тысяч взято в плен. В центре фронта образовалась брешь в 400 километров, «заделать» которую противнику было нечем, и советские войска получили возможность продолжить наступление на Запад.

За героизм, проявленный в ходе Минской операции, 52 соединения и части были удостоены почетного наименования «Минские». 16 июля в освобожденном Минске прошел парад партизан, в котором приняли участие 30 партизанских бригад и два отдельно действующих отряда – всего 30 тысяч человек. Шагавший в одной из его колонн член отряда «Коммунар» Василий Морохович вспоминал:

«Между разрушенными и сожженными домами Минска шли маршем заросшие и исхудалые партизаны. В руках у них была самая удивительная коллекция оружия сражающихся тогда армий, испестренная еще оружием, которое изготовили в лесах кузнецы. Их встречали с восторгом, они шагали гордо с наградами на груди! Они были победителями!»

На следующий день, 17 июля, по центру Москвы прошел Марш пленных немцев, в котором приняли участие 57 тысяч немецких солдат и офицеров, взятых в плен преимущественно на территории Беларуси.

22 мая 1945 года ЦК КП(б) Беларуси издал постановление «О подготовке и проведении празднования 3 июля Дня освобождения Минска». Много лет спустя, 24 ноября 1996 года, на республиканском референдуме белорусы проголосовали за то, чтобы придать этому празднику еще один, не менее важный статус – Дня независимости Республики Беларусь.