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Свобода после трех лет оккупации Минска и уничтожение 100-тысячной группировки врага

03.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В 2024 году Беларусь отмечает 80-летие освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков. За три года оккупации и политики «выжженной земли» гитлеровцы уничтожили в республике до 2,2 млн мирных жителей – в основном женщин, стариков и детей, на ее территории были убиты более 800 тысяч советских военнопленных. Около 380 тысяч человек угнали в рабство на территорию Германии. Было уничтожено более пяти тысяч сел и деревень, 628 из них – вместе с населением. 3 июня 1944 года в ходе Минской наступательной операции, одного из ключевых этапов операции «Багратион», столица республики была освобождена – этот день и отмечается сегодня как День независимости Беларуси.

Белорусскую операцию в советской историографии сталинского периода называли «Пятым ударом Сталина». Всего «ударов», то есть крупнейших стратегических наступательных операций Красной Армии, проведенных в 1944 году, было десять. Иосиф Виссарионович перечислил их в первой части доклада «27-я годовщина Великой Октябрьской социалистической революции» на торжественном заседании Московского городского Совета депутатов трудящихся 6 ноября 1944 года.

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Командование вермахта просчиталось, предполагая, что летом 1944-го Красная Армия нанесет главный удар на Украине, чтобы отрезать группы армий «Центр» и «Север» от войск на южном направлении. При этом удержание территории Беларуси имело большое значение: оно прикрывало важнейшие для исхода войны восточно-прусское и варшавское направления, обеспечивало стратегическое взаимодействие между группами армий «Север», «Центр» и «Северная Украина», позволяло использовать коммуникации, идущие в Польшу и далее в Германию. Обороняла оккупированную БССР группа армий «Центр» под началом генерал-фельдмаршала Эрнста Буша, на северном фланге к Белорусскому выступу примыкали части 16-й армии из группы армий «Север» и на южном фланге – части 4-й танковой армии из группы армий «Северная Украина». Группировка врага насчитывала 1,2 млн человек, советская – 1,4 млн человек, при этом Красной Армии, имевшей значительное превосходство в силах, удалось сохранить в тайне грандиозную операцию.

Белорусская операция началась 23 июня и завершилась 29 августа 1944-го, в результате советские войска разгромили группу немецких армий «Центр» и уничтожили 30 дивизий противника восточнее Минска. Были освобождены Белорусская ССР, большая часть Литовской ССР и значительная часть Польши. Советские войска форсировали Неман, вышли к Висле и непосредственно к границам Германии – Восточной Пруссии. Немецкие войска были разбиты в районе Витебска, Бобруйска, Могилева, Орши, а группа армий «Север» в Прибалтике оказалась рассечена надвое. Таким образом, всего за два месяца РККА удалось разгромить самое мощное военное формирование Третьего рейха.Свобода после трех лет оккупации Минска и уничтожение 100-тысячной группировки врага

Минская наступательная операция продолжалась с 29 июня до 4 июля 1944 года. В ней принимали участие силы 1-го, 2-го и 3-го Белорусских фронтов при содействии 1-го Прибалтийского фронта РККА. 3 июля на рассвете в Минск с востока и северо-востока вошли передовые части 3-го Белорусского фронта, а через несколько часов с юго-востока – передовые части 1-го Белорусского фронта. К тому моменту Минск находился в оккупации 1100 дней, в городе и его окрестностях были развернуты концентрационный лагерь Малый Тростенец – крупнейший нацистский концлагерь на оккупированной территории СССР, лагерь для военнопленных Шталаг 352, Минское гетто, концлагерь «Дрозды». Регулярно совершались массовые казни подпольщиков, а в историческом центре к концу оккупации уцелело всего 70 зданий.

«К исходу дня 3 июля Минск был полностью очищен от врага, – писал Георгий Константинович Жуков. – Столицу Белоруссии нельзя было узнать. Семь лет я командовал полком и бригадой в Минске, хорошо знал каждую улицу, все важнейшие постройки, мосты, парки, стадион и театры. Теперь все лежало в руинах, и на месте жилых кварталов остались пустыри, покрытые грудами битых кирпичей и обломков. Самое тяжелое впечатление производили люди, жители Минска: крайне измученные, исхудавшие, по щекам многих катились слезы...»

Немало подвигов совершили в боях под Минском советские военнослужащие. Так, возглавляемая гвардии майором Сергеем Герасимовым шестерка «Ильюшиных» разбомбила вражеский эшелон с боеприпасами на железнодорожной станции, сам он оказался подбит зенитной артиллерией противника. Самолет стал быстро терять скорость, и летчик, покачав крыльями и попрощавшись с товарищами, развернул горящую машину и бросил ее на вражеский эшелон.

В боях под Минском был подбит танк старшего лейтенанта Федорова, прорвавшегося в глубину расположения противника. Башня уцелела, но водитель танка, сержант Бессольный, лежал с перебитыми ногами. Группа гитлеровцев попыталась подойти к танку, но Федоров открыл огонь. Тогда фашисты подтащили пушку и несколькими выстрелами заклинили башню, после чего начали подползать к танку. Выбравшись из машины и укрывшись за ее броней, лейтенант подпустил немецких автоматчиков ближе и забросал их гранатами. Еще несколько раз Федоров отразил попытки врага захватить танк, а с наступлением темноты вытащил из машины раненого водителя и, взвалив на плечи, ползком добрался до своих.

Свобода после трех лет оккупации Минска и уничтожение 100-тысячной группировки врага

Большую помощь войскам оказали белорусские партизаны, которые устраивали засады на путях отступления немецких сил, громили штабы, уничтожали мосты и переправы. Так, на Березине, в районе деревень Брод и Синичино, партизанский отряд «Железняк» удерживал плацдарм шириной 17 километров до прибытия советских войск, а также помогал строить переправы, которыми воспользовалась 35-я гвардейская танковая бригада генерала Ази Асланова.

Надо отметить, что партизаны стали ночным кошмаром немецких оккупантов задолго до начала Белорусской операции. Они организовывали диверсии на предприятиях и инфраструктурных объектах, срывали поставки сельскохозяйственной продукции в Германию, разрушали линии связи, мосты, атаковали отдельные подразделения и гарнизоны, уничтожали коллаборационистов, вражескую технику и боеприпасы. Перед началом советской наступательной операции они устроили массовое разрушение коммуникаций и на трое суток парализовали движение на железных дорогах, которые вели к фронту.

«У нас в Минске бухает ежедневно, ночью треск, как в окопах. Иногда даже бьют орудия, а может быть, это рвутся проклятые мины. Их тут полно. Взорвали электростанцию – неделю не было тока... В воскресенье вечером около офицерского клуба в воздух взлетела легковая машина, а у водокачки – паровоз. Много немцев расстреляно на улицах из-за углов домов. Мне с моими нервами приходит конец», – описывал обстановку в Минске 5 августа 1943-го немецкий солдат Э. Вестфаль в письме своему брату на фронт.

В результате наступательной операции РККА более 100 тысяч немецких солдат попали в «минский котел», и к 11 июля группировка была полностью ликвидирована: более 70 тысяч человек уничтожено, около 35 тысяч взято в плен. В центре фронта образовалась брешь в 400 километров, «заделать» которую противнику было нечем, и советские войска получили возможность продолжить наступление на Запад.

За героизм, проявленный в ходе Минской операции, 52 соединения и части были удостоены почетного наименования «Минские». 16 июля в освобожденном Минске прошел парад партизан, в котором приняли участие 30 партизанских бригад и два отдельно действующих отряда – всего 30 тысяч человек. Шагавший в одной из его колонн член отряда «Коммунар» Василий Морохович вспоминал:

«Между разрушенными и сожженными домами Минска шли маршем заросшие и исхудалые партизаны. В руках у них была самая удивительная коллекция оружия сражающихся тогда армий, испестренная еще оружием, которое изготовили в лесах кузнецы. Их встречали с восторгом, они шагали гордо с наградами на груди! Они были победителями!»

На следующий день, 17 июля, по центру Москвы прошел Марш пленных немцев, в котором приняли участие 57 тысяч немецких солдат и офицеров, взятых в плен преимущественно на территории Беларуси.

22 мая 1945 года ЦК КП(б) Беларуси издал постановление «О подготовке и проведении празднования 3 июля Дня освобождения Минска». Много лет спустя, 24 ноября 1996 года, на республиканском референдуме белорусы проголосовали за то, чтобы придать этому празднику еще один, не менее важный статус – Дня независимости Республики Беларусь.



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Теги: Витебск, Минск
 
 
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3 июля Беларусь отмечает 80-летие освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков и День независимости.
 
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