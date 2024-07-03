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Лукашенко амнистировал почти 8 тыс. человек в связи с 80-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков
03.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Примерно 7 850 человек получат амнистию в связи
Закон предполагает освобождение от наказания или его смягчение для несовершеннолетних, беременных, женщин и одиноких мужчин, имеющих несовершеннолетних детей, пенсионеров, инвалидов I и II группы, больных туберкулезом, онкологическими заболеваниями и ВИЧ-инфицированных, а также пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС.
Кроме того, амнистированы будут осужденные, получившие ранения и заболевания при исполнении обязанностей во время военной службы в вооруженных силах СССР и Беларуси, службы в правоохранительных и контрольных органах республики.
Амнистия не будет распространяться на тех, кто совершил тяжкие и особо тяжкие преступления, преступления против государства, в том числе экстремистской направленности. Планируется, что мероприятия амнистии будут проведены в течение полугода.
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Лукашенко амнистировал почти 8 тыс. человек в связи с 80-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков
Амнистия не будет распространяться на тех, кто совершил тяжкие и особо тяжкие преступления, преступления против государства, в том числе экстремистской...
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