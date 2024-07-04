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Женщин, ставших мамами в День Независимости, поздравили в Беларуси
04.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси вручают подарки мамам, которые родили детей в День Независимости. 158 новорожденных появились на свет 3 июля. Поздравила рожениц и корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.
С момента рождения дочки у Екатерины Хилевич прошло меньше суток. Обе чувствуют себя хорошо. Для мамы роды – процесс знакомый. Оливия – пятый ребенок в многодетной семье и первая девочка. Рожать в праздник Екатерина не планировала, но рада, что получилось именно так.
Ольга Найдунова в родильном доме впервые. Выйдет она отсюда сразу с двумя детьми. Новорожденные Михаил и Евгений появились на свет утром 3 июля.
Больше всего детей в праздник родилось в Минске. Почти 60 новых граждан Беларуси. Спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова поздравила мам в республиканском научно-практическом центре. Это самый современный и оснащенный роддом страны. Здесь прозвучали слова благодарности, мамам вручили подарки.
В День Независимости прибавилось новорожденных и в других регионах страны. Рекордсмены – Гродненская и Гомельская области. Там родились 32 ребенка.
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Рекордсмены по рождаемости в праздник – Гродненская и Гомельская области. Там на свет появились 32 ребенка.
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