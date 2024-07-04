Женщин, ставших мамами в День Независимости, поздравили в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси вручают подарки мамам, которые родили детей в День Независимости. 158 новорожденных появились на свет 3 июля. Поздравила рожениц и корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

С момента рождения дочки у Екатерины Хилевич прошло меньше суток. Обе чувствуют себя хорошо. Для мамы роды – процесс знакомый. Оливия – пятый ребенок в многодетной семье и первая девочка. Рожать в праздник Екатерина не планировала, но рада, что получилось именно так.

«Планы были на первое число. Но наша доченька выбрала себе такой замечательный день, такой праздник для нашей страны, для нашей семьи – абсолютно неожиданно. В девять часов мы родились. Салют встречали уже здесь , прямо из палаты», – рассказала многодетная мама.

Ольга Найдунова в родильном доме впервые. Выйдет она отсюда сразу с двумя детьми. Новорожденные Михаил и Евгений появились на свет утром 3 июля.

«Все к этому уже шло, либо мы третьего числа родим, либо четвертого. Когда поступила в больницу, конечно, я уже хотела третьего, чтобы был праздник – День Независимости. У нас два мальчика по 2,5 килограмма», – поделилась роженица.

Больше всего детей в праздник родилось в Минске. Почти 60 новых граждан Беларуси. Спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова поздравила мам в республиканском научно-практическом центре. Это самый современный и оснащенный роддом страны. Здесь прозвучали слова благодарности, мамам вручили подарки.

«В этом центре помогают нашим женщинам, нашим семьям. Появляются на свет долгожданные детки. Мы понимаем, что есть и проблемы иногда у молодых семей, но сегодня государство поддерживает их. Это непередаваемые эмоции, когда на свет появляется новый наш человечек, гражданин нашей страны», – заявила Наталья Кочанова.

В День Независимости прибавилось новорожденных и в других регионах страны. Рекордсмены – Гродненская и Гомельская области. Там родились 32 ребенка.