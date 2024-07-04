|
Путин: Вступление Беларуси в ШОС – это обоюдовыгодное решение и успех Лукашенко
04.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Гавриил Григоров/ТАСС
Вступление Беларуси в ШОС – это обоюдовыгодное решение и успех главы республики Александра Лукашенко. Соответствующе заявление сделал президент России Владимир Путин по итогам саммита организации в Астане.
«Я думаю, это обоюдовыгодное решение, в известной степени это успех Александра Григорьевича Лукашенко, его министерства иностранных дел», – сказал Путин во время пресс-подхода к российским СМИ.
Российский лидер заявил, что Союзное государство России и Беларуси активно развивается. Глава государства также считает преждевременным образование единого парламента или валюты Союзного государства. По словам Путина, в первую очередь России и Беларуси нужно укреплять отношения в сфере экономики.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Соответствующе заявление сделал президент России по итогам саммита международной организации.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)