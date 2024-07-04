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Путин: Вступление Беларуси в ШОС – это обоюдовыгодное решение и успех Лукашенко

04.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Путин: Вступление Беларуси в ШОС – это обоюдовыгодное решение и успех Лукашенко
 Гавриил Григоров/ТАСС

Вступление Беларуси в ШОС – это обоюдовыгодное решение и успех главы республики Александра Лукашенко. Соответствующе заявление сделал президент России Владимир Путин по итогам саммита организации в Астане.

«Я думаю, это обоюдовыгодное решение, в известной степени это успех Александра Григорьевича Лукашенко, его министерства иностранных дел», – сказал Путин во время пресс-подхода к российским СМИ.

Российский лидер заявил, что Союзное государство России и Беларуси активно развивается. Глава государства также считает преждевременным образование единого парламента или валюты Союзного государства. По словам Путина, в первую очередь России и Беларуси нужно укреплять отношения в сфере экономики.

«Мы помним обо всех целях и задачах, которые поставлены в первоначальных документах, но мы, собственно говоря, по этому пути и идем. Мы просто решили, и президент Беларуси считает, я поддерживаю его, что на первом этапе нужно решать прежде всего вопросы не политического, а экономического характера», – подчеркнул российский лидер.

Республика Беларусь стала новым, десятым по счету, членом ШОС. Документы о вступлении были подписаны на проходящем в Астане саммите ШОС. До этого Беларусь являлась страной-наблюдателем.



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Теги: Курсы валют
 
 
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Соответствующе заявление сделал президент России по итогам саммита международной организации.
 
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