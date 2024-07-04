Беларусь вступила в ряды ШОС: какие возможности это открывает для республики?

Еще не забывайте, что мы республика, в которой развито сельское хозяйство. Да, безусловно, с Россией мы не можем тягаться, например, по выращиванию пшеницы. У нас не та климатическая зона. Но по ряду продукций, в том числе продукции переработки, мы занимаем достойное место, и мы можем эту продукцию отправлять в эти страны. Я, доктор-профессор, выпускаю специалистов международного менеджмента. Они готовят проекты по продвижению нашей продукции, в частности в азиатский регион. Они делают реальные проекты. Есть расчеты, что мы можем поставлять из продукции, например, в Индию, в Иран, более того, в Арабские Эмираты.

Получается, что у Шанхайской организации сотрудничества изначально приоритетная цель – это взаимная безопасность. Но при этом в лице Республики Беларусь они приобретают еще мощную экономическую площадку.

Безусловно. Если говорить об этой Шанхайской организации, то она возникла по вектору антитеррористической деятельности, по экстремизму. Вот три слова, которые я запомнила: терроризм, экстремизм, сепаратизм. Против этих всех действий и было заключено первое соглашение. На сегодняшний день Шанхайская организация сотрудничества переросла уже эти цели, и она движется в экономическом направлении. Например, президент Казахстана поднял тему о том, что нет реальных больших экономических проектов. Но здесь возникает сразу вопрос. Проектов нет, потому что нет финансирования. Финансирования нет, потому что нет фонда, который бы профинансировал именно крупные проекты, которые были бы выгодны всем странам, входящим в эту группировку. Поэтому сейчас крен делается в экономическую сторону.

Да, есть же проект, инициатива Казахстана о создании инвестиционного фонда. Я так понимаю, для Беларуси этот проект тоже важен.

Безусловно. Вот вы говорили про прорыв для ШОС, это с одной стороны, но прорыв для Беларуси, знаете, в чем заключается? Я проанализировала, что ШОС дала Казахстану. Во-первых, они привлекли 4,7 миллиарда долларов инвестиций. Это приличные инвестиции. И у них создано при участии стран ШОС более 5 тысяч предприятий. Это хороший показатель, хороший знак для Беларуси, потому что очень многим непонятно, зачем Беларусь вступает в эту организацию. Вот я отвечаю, что мы, с одной стороны, заинтересованы в экспорте, и с другой стороны, мы заинтересованы в том, чтобы привлечь инвестиции из этих стран.

А если брать социальную сферу, гуманитарную сферу, культурную сферу, образование. Какие здесь перспективы?

Уже через пять дней, если я не ошибаюсь, 9 июля у нас начинается «Славянский базар». И президент поставил задачу сделать день, который будет посвящен культурам стран ШОС. Это первый шажок. Дальше, если говорить о культурном и образовательном пространстве, не забывайте, что мы сохранили в Беларуси хорошие образовательные школы. На сегодняшний день мы принимаем очень много студентов, например, из Китая, но пока только из Китая. Есть студенты из Индии, но не в таком количестве. Поэтому мы ожидаем притока такого рода студентов.

Я вам больше скажу, поставлена задача, чтобы преподаватели, профессура и доценты знали английский язык, потому что приезжают студенты из Пакистана, из Индии, из Китая. И как правило, они учат второй язык – английский. И поэтому мы берем на себя такую задачу преподавания на английском языке.

На ваш взгляд, как быстро жители Беларуси почувствуют выгоды нового статуса, именно статуса полноправного, полноценного члена ШОС?

Почувствуют. Может быть в конце года или в следующем году. Почему? Что я имею в виду? Это не просто слова. Мы экспортоориентированная республика. То есть 50% всего валового продукта, который создается в республике, идет на экспорт. Что такое экспорт? Если отрезать эти 50, это рабочие места, это заработная плата. Поэтому, прежде всего, от того, что мы пойдем в Азию и будем сотрудничать со странами ШОС, мы ожидаем и дополнительные заказы, и инвестиции. Это рабочие места, это заработная плата. Поэтому, если в быстром варианте получится, то в конце года почувствуем, если нет, то в конце следующего года.