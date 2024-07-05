Чем выгоден для Минска статус полноправного участника ШОС?

Для Минска ШОС – это прежде всего новые рынки. От белорусской продукции отказались на Западе. При этом общая территория стран, входящих в организацию, – четверть суши. А проживает в них почти половина населения планеты. Это новые транспортные коридоры и покупатели.

«У нас открытая экономика. И нам надо вывозить нашу продукцию. До 50% валового продукта мы должны продавать. Мы потребляем только 50% своего продукта», –отметила доктор экономических наук Ирина Новикова.

Большинство стран-членов Шанхайской организации сотрудничества – крупные импортеры сельхозпродукции. Для Беларуси это одна из главных статей экспорта. Тем более сейчас продовольственная безопасность в мире под угрозой. Среди причин Александр Лукашенко упомянул не только природные катаклизмы, но и барьеры, которые становятся все «выше» из-за санкций.

«Как результат, люди в развивающихся странах, включая беднейшие государства Азии, Африки и Латинской Америки, вынуждены голодать. В наших силах разрушить стены однополярного мира, накормить людей, устранив много противоречий и конфликтов из-за социального неравенства, дефицита продовольствия и ресурсов», – заявил белорусский лидер.

У партнеров ШОС есть выгодные совместные проекты в энергетике, транспорте и логистике, финансах, промышленной кооперации. Минск получает к ним доступ. Еще одна из важнейших и актуальных функций организации, по мнению Лукашенко, –поддержание мировой безопасности.

«Глубоко убеждены, что в XXI веке необходимо выстраивать подлинную и неделимую глобальную безопасность. При этом инициативу должны взять на себя страны глобального большинства, поскольку самовлюбленный, эгоистичный Запад на такое оказался не способен. Там сегодня нет лидеров, способных принимать ответственные решения самостоятельно», – подчеркнул Лукашенко.

На площадке ШОС есть возможность обсудить любые проблемы, рассказал Александр Лукашенко журналистам. Вступление в организацию для Минска своевременно. Беларуси сейчас приходится работать в жестких условиях. Партнерам же страна готова предложить многое: и новые технологии, и инициативы по развитию и укреплению союза.