ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Про бизнес — в ушах. Подкасты о бизнесе, деньгах и развитии

05.07.2024 08:01 — Разное | ProBusiness  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ProBusiness


Источник: dzen.ru

Подкаст — один из самых удобных форматов для того, чтобы узнать новую информацию, пока занимаетесь своими делами. Собрали список подкастов про бизнес, но темы и герои будут интересны не только предпринимателям.

Это непросто

Серии подкастов о предпринимателях, которые решили создавать свое дело. В большинстве случаев это бывшие сотрудники компаний, которым стало тесно в найме и они решили воплотить личные увлечения в собственном деле. Каждый выпуск — отдельная тема с новым героем. В ранних сезонах подкаста много выпусков о карьере, поиске своего пути, о вариантах профессионального развития.


Источник: podcast.ru

Последний сезон — истории локальных предпринимателей, которые открывают независимые книжные магазины, мастерские по керамике ручной работы, по озеленению пространства и многое другое. В общем, в этом подкасте можно выбрать и тему, и героя по душе. В любом случае контент будет полезным.

Конкуренты

Качественный, продуманный сериал из историй про мировые бизнесы-конкуренты — это подкаст студии «Либо-Либо». Оторваться просто невозможно. Чего стоит бойня между Burger King и McDonald’s. Столько усилий по троллингу компании-конкурента в этом мире мало кто приложил. Это просто триллер, а не история двух бизнесов.

В подкастах собрана ключевая, самая интересная информация о противостоянии Reebok и Nike, Uber и Lyft, Netflix и Blockbuster, Coca-Cola и Pepsi и т.д. Особенность подкаста в том, что даже известные факты поданы очень структурировано, логично и они дополняет всю картину. Каждый выпуск — как отдельный фильм с закрученным сюжетом, интересными героями.


Источник: podcast.ru

Например, подкаст про Netflix и Blockbuster начинается с истории о том, как основатели Netflix Рид Хастингс и Марк Рендальф хотели продать свой стартап корпорации Blockbuster за $ 50 млн. На тот момент (2000 год) убытки стримингового сервиса составляли $ 50 млн, а выручка корпорации Blockbuster — $ 6 млрд. Сделка не состоялась. Рендальф и Хастингс молча возвращались домой, пока Марк наконец не произнес: «Ну ладно, теперь точно придется надрать им задницу».

В этом подкасте даже рекламная интеграция выглядит как качественный продуманный сторителлинг.

Либо выйдет, либо нет

Еще один подкаст студии «Либо-Либо» в режиме реалити-шоу, где основательницы студии в каждом выпуске обсуждают проблемы предпринимателей. Как научиться разбираться с налогами, документами, если раньше к ним не имел отношения; как нанимать людей и не допустить текучки, если команда и бюджет небольшие, как выстраивать процессы внутри, чтобы не было хаоса.


Источник: podcast.ru

Это опыт действующих предпринимательниц, которые на момент выхода подкаста были в активной фазе своей деятельности. Другими словами, это не забронзовевший успех от управленцев, которые ушли в стратегическое планирование, это подкаст о каждодневной работе предпринимательниц с их ошибками и успехами. К сожалению, подкаст уже не выходит, но существующие выпуски все равно можно послушать — будет полезно.

Запуск завтра

Подкаст про технологии. Казалось бы, при чем тут бизнес? Но, во-первых, каждый бизнес использует технологии. Для крупных компаний это вообще ключевые инструменты. Во-вторых, подкаст ведет технический специалист и предприниматель, т.е. это человек, который хорошо знает обе стороны вопроса. Ну и в-третьих, темы, которые обсуждают в подкасте, будут интересны и разработчикам, и продактам, и владельцам компаний. Рассказывая и обсуждая историю создания любой технологии, ведущий и гости рассматривают влияние этого изобретения на жизнь людей и на бизнес.


Источник: podcast.ru

Очень интересны выпуски про форматы файлов текста PDF, звуков MP3 и о том, как работают шпионские программы на наших устройствах. В этом подкасте не все темы для широкого круга слушателей, но выбрать есть из чего.

Бизнес, роботы, мечты

Концентрированный, полезный, содержательный подкаст о бизнесе. Постоянные ведущие — предприниматели (владельцы бизнесов по доставке суши, парфюмерной сети, студии подкастов), у которых обороты составляют от ₽10 млн до ₽500 млн.

Ведущие подкаста знают, о чем говорят, могут помочь толковым советом, поделиться инсайтом, как найти решение в трудной ситуации. Ведущие обсуждают вопросы бизнеса с другими предпринимателями, обмениваются своими ошибками и выводами. К диалогу приглашают не только бизнесменов, но и ТОПов известных компаний: у них тоже есть чему поучиться. В выпусках обсуждают и антикризисный маркетинг, и выход на маркетплейсы, и построение финансовой модели, и создание работающих сайтов… Это вопросы, которые звучат из каждого утюга, но не у каждого получается высказаться содержательно. А вот в подкасте у ведущих получается не тратить время слушателя и делиться полезным контентом.


Источник: podcast.ru

Подкаст хорош тем, что в нем могут быть ответы на вопросы, но такой формат предполагает большое количество предварительной работы. Если вы не любите подкасты как источник информации, то, скорее всего, надо подумать про другой формат. В описании подкастов собрано много полезной литературы и видео, так что, возможно, кому-то будет и этого достаточно.

Подкаст Вани Замесина

Подкаст в формате интервью с предпринимателями. Ведущий — Иван Замесин, о котором хочется сказать пару слов. Первым бизнесом Ивана стала студия веб-дизайна, но неудачный выбор партнера привел к тому, что он потерял бизнес, зато приобрел угрозы в свой адрес. После всего случившегося Иван ушел работать в Яндекс, добился за короткий срок впечатляющих результатов. Однако появившиеся психологические проблемы после потери бизнеса никуда не исчезли, а поиск психотерапевта отнимал много времени и сил. Именно в тот момент родилась идея проекта по подбору психологов «Мета». Иван честно рассказывал о том, почему не происходило роста, почему продал сервис, какие выводы и опыт он извлекает из своих ошибок.


Источник: incrussia.ru

Сейчас он занят новым продуктом — Focus Calendar, приложение календаря для англоговорящих специалистов и предпринимателей. В общем, сам ведущий заслуживает внимания и его опыт точно может быть интересным для предпринимателей. Для диалогов о бизнесе, развитии, work-life balance и других важных сферах жизни Иван приглашает таких же, как и он, увлеченных, сознательных, прогрессивных предпринимателей. Широкий круг тем для обсуждения конкретно в этом случае точно не минус, а возможность расширить свой кругозор.

Несладкий бизнес

Еще один подкаст от действующих предпринимателей. Да, обсуждения вопросов и проблем бизнеса звучит убедительнее из уст тех, кто бизнесом занимается, а не просто читает книги и делиться «экспертизой». В этом подкасте ведущие разговаривают не только с предпринимателями, но и с коучами, психологами, которые помогают разобраться с распространенными среди предпринимателей проблемами.


Источник: podcast.ru

В подкасте можно найти темы не только про бизнес, но и про карьеру, про то, как прокачивать навыки. Легкий подкаст на полезные темы — отличный вариант для занятия домашними делами.

Калькулятор

Подкаст, скорее всего, будет интересен представителям малого бизнеса, самозанятым, людям, которые только пока находят свой путь в мире предпринимательства. Герои подкаста — люди, занимающиеся не масштабным бизнесом, часто даже наемные сотрудники, но те, у которых есть свои проекты. При этом в нескольких выпусках речь идет про инвестиции, но с точки зрения пользы для конкретного человека.


Источник: podcast.ru

Разнообразие тем и гостей делает этот подкаст интересным, динамичным. Возможно, кто-то задумывается над тем, как можно монетизировать свои, казалось бы, обычные скиллы, но варианты всегда есть. Возможно, чужой, новый взгляд, например, на продажу тортов или репетиторство поможет кому-то понять, что стоит улучшить в своем деле.

Подкастов о бизнесе много. Иногда кажется, что они даже похожи друг на друга. Главное, найти свое, тогда польза и удовольствие при прослушивании гарантируются. А для того, чтобы найти свое, нужно пробовать разное. Благодаря этому материалу вы уже на полпути.

Смотрите также

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Подкаст - один из самых удобных форматов для того, чтобы узнать новую информацию, пока занимаетесь своими делами. Собрали список подкастов про бизнес, но темы и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Чем выгоден для Минска статус полноправного участника ШОС?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.07.2024
Mir24.TV Belarus
05.07.2024
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика