Про бизнес — в ушах. Подкасты о бизнесе, деньгах и развитии

Источник материала: ProBusiness

Подкаст — один из самых удобных форматов для того, чтобы узнать новую информацию, пока занимаетесь своими делами. Собрали список подкастов про бизнес, но темы и герои будут интересны не только предпринимателям.

Серии подкастов о предпринимателях, которые решили создавать свое дело. В большинстве случаев это бывшие сотрудники компаний, которым стало тесно в найме и они решили воплотить личные увлечения в собственном деле. Каждый выпуск — отдельная тема с новым героем. В ранних сезонах подкаста много выпусков о карьере, поиске своего пути, о вариантах профессионального развития.



Источник: podcast.ru

Последний сезон — истории локальных предпринимателей, которые открывают независимые книжные магазины, мастерские по керамике ручной работы, по озеленению пространства и многое другое. В общем, в этом подкасте можно выбрать и тему, и героя по душе. В любом случае контент будет полезным.

Качественный, продуманный сериал из историй про мировые бизнесы-конкуренты — это подкаст студии «Либо-Либо». Оторваться просто невозможно. Чего стоит бойня между Burger King и McDonald’s. Столько усилий по троллингу компании-конкурента в этом мире мало кто приложил. Это просто триллер, а не история двух бизнесов.

В подкастах собрана ключевая, самая интересная информация о противостоянии Reebok и Nike, Uber и Lyft, Netflix и Blockbuster, Coca-Cola и Pepsi и т.д. Особенность подкаста в том, что даже известные факты поданы очень структурировано, логично и они дополняет всю картину. Каждый выпуск — как отдельный фильм с закрученным сюжетом, интересными героями.



Источник: podcast.ru

Например, подкаст про Netflix и Blockbuster начинается с истории о том, как основатели Netflix Рид Хастингс и Марк Рендальф хотели продать свой стартап корпорации Blockbuster за $ 50 млн. На тот момент (2000 год) убытки стримингового сервиса составляли $ 50 млн, а выручка корпорации Blockbuster — $ 6 млрд. Сделка не состоялась. Рендальф и Хастингс молча возвращались домой, пока Марк наконец не произнес: «Ну ладно, теперь точно придется надрать им задницу».

В этом подкасте даже рекламная интеграция выглядит как качественный продуманный сторителлинг.

Еще один подкаст студии «Либо-Либо» в режиме реалити-шоу, где основательницы студии в каждом выпуске обсуждают проблемы предпринимателей. Как научиться разбираться с налогами, документами, если раньше к ним не имел отношения; как нанимать людей и не допустить текучки, если команда и бюджет небольшие, как выстраивать процессы внутри, чтобы не было хаоса.



Источник: podcast.ru

Это опыт действующих предпринимательниц, которые на момент выхода подкаста были в активной фазе своей деятельности. Другими словами, это не забронзовевший успех от управленцев, которые ушли в стратегическое планирование, это подкаст о каждодневной работе предпринимательниц с их ошибками и успехами. К сожалению, подкаст уже не выходит, но существующие выпуски все равно можно послушать — будет полезно.

Подкаст про технологии. Казалось бы, при чем тут бизнес? Но, во-первых, каждый бизнес использует технологии. Для крупных компаний это вообще ключевые инструменты. Во-вторых, подкаст ведет технический специалист и предприниматель, т.е. это человек, который хорошо знает обе стороны вопроса. Ну и в-третьих, темы, которые обсуждают в подкасте, будут интересны и разработчикам, и продактам, и владельцам компаний. Рассказывая и обсуждая историю создания любой технологии, ведущий и гости рассматривают влияние этого изобретения на жизнь людей и на бизнес.



Источник: podcast.ru

Очень интересны выпуски про форматы файлов текста PDF, звуков MP3 и о том, как работают шпионские программы на наших устройствах. В этом подкасте не все темы для широкого круга слушателей, но выбрать есть из чего.

Концентрированный, полезный, содержательный подкаст о бизнесе. Постоянные ведущие — предприниматели (владельцы бизнесов по доставке суши, парфюмерной сети, студии подкастов), у которых обороты составляют от ₽10 млн до ₽500 млн.

Ведущие подкаста знают, о чем говорят, могут помочь толковым советом, поделиться инсайтом, как найти решение в трудной ситуации. Ведущие обсуждают вопросы бизнеса с другими предпринимателями, обмениваются своими ошибками и выводами. К диалогу приглашают не только бизнесменов, но и ТОПов известных компаний: у них тоже есть чему поучиться. В выпусках обсуждают и антикризисный маркетинг, и выход на маркетплейсы, и построение финансовой модели, и создание работающих сайтов… Это вопросы, которые звучат из каждого утюга, но не у каждого получается высказаться содержательно. А вот в подкасте у ведущих получается не тратить время слушателя и делиться полезным контентом.



Источник: podcast.ru

Подкаст хорош тем, что в нем могут быть ответы на вопросы, но такой формат предполагает большое количество предварительной работы. Если вы не любите подкасты как источник информации, то, скорее всего, надо подумать про другой формат. В описании подкастов собрано много полезной литературы и видео, так что, возможно, кому-то будет и этого достаточно.

Подкаст в формате интервью с предпринимателями. Ведущий — Иван Замесин, о котором хочется сказать пару слов. Первым бизнесом Ивана стала студия веб-дизайна, но неудачный выбор партнера привел к тому, что он потерял бизнес, зато приобрел угрозы в свой адрес. После всего случившегося Иван ушел работать в Яндекс, добился за короткий срок впечатляющих результатов. Однако появившиеся психологические проблемы после потери бизнеса никуда не исчезли, а поиск психотерапевта отнимал много времени и сил. Именно в тот момент родилась идея проекта по подбору психологов «Мета». Иван честно рассказывал о том, почему не происходило роста, почему продал сервис, какие выводы и опыт он извлекает из своих ошибок.



Источник: incrussia.ru

Сейчас он занят новым продуктом — Focus Calendar, приложение календаря для англоговорящих специалистов и предпринимателей. В общем, сам ведущий заслуживает внимания и его опыт точно может быть интересным для предпринимателей. Для диалогов о бизнесе, развитии, work-life balance и других важных сферах жизни Иван приглашает таких же, как и он, увлеченных, сознательных, прогрессивных предпринимателей. Широкий круг тем для обсуждения конкретно в этом случае точно не минус, а возможность расширить свой кругозор.

Еще один подкаст от действующих предпринимателей. Да, обсуждения вопросов и проблем бизнеса звучит убедительнее из уст тех, кто бизнесом занимается, а не просто читает книги и делиться «экспертизой». В этом подкасте ведущие разговаривают не только с предпринимателями, но и с коучами, психологами, которые помогают разобраться с распространенными среди предпринимателей проблемами.



Источник: podcast.ru

В подкасте можно найти темы не только про бизнес, но и про карьеру, про то, как прокачивать навыки. Легкий подкаст на полезные темы — отличный вариант для занятия домашними делами.

Подкаст, скорее всего, будет интересен представителям малого бизнеса, самозанятым, людям, которые только пока находят свой путь в мире предпринимательства. Герои подкаста — люди, занимающиеся не масштабным бизнесом, часто даже наемные сотрудники, но те, у которых есть свои проекты. При этом в нескольких выпусках речь идет про инвестиции, но с точки зрения пользы для конкретного человека.



Источник: podcast.ru

Разнообразие тем и гостей делает этот подкаст интересным, динамичным. Возможно, кто-то задумывается над тем, как можно монетизировать свои, казалось бы, обычные скиллы, но варианты всегда есть. Возможно, чужой, новый взгляд, например, на продажу тортов или репетиторство поможет кому-то понять, что стоит улучшить в своем деле.

Подкастов о бизнесе много. Иногда кажется, что они даже похожи друг на друга. Главное, найти свое, тогда польза и удовольствие при прослушивании гарантируются. А для того, чтобы найти свое, нужно пробовать разное. Благодаря этому материалу вы уже на полпути.