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Легендарный борец Александр Карелин встретился со студентами в Минске
05.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусский государственный университет физической культуры посетил
Пообщаться с легендарным атлетом собрались более 500 человек: студенты, педагоги, тренеры и юные спортсмены из разных регионов страны. Спрашивали о мотивации в спорте, тонкостях подготовки к поединкам, а также не связанных с борьбой увлечениях.
Следующую встречу Александр Карелин планирует провести в сентябре в Гродненском государственном университете. В этом вузе он почетный профессор. Также чемпион пригласил начинающих спортсменов поучаствовать в международном турнире «Сила традиций» в Омске.
Визит Александра Карелина в Беларусь – часть проекта «Поезд памяти». Спортсмен и сенатор вместе со школьниками из восьми стран СНГ посещает города-герои, мемориалы и памятные места, связанные с Великой Отечественной войной.
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Пообщаться с атлетом собрались более 500 человек: студенты, педагоги, тренеры и юные спортсмены из разных регионов страны.
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