Легендарный борец Александр Карелин встретился со студентами в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусский государственный университет физической культуры посетил Александр Карелин , четырехкратный олимпийский чемпион, борец, занесенный в Книгу рекордов Гиннесса, передает «МИР 24».

Пообщаться с легендарным атлетом собрались более 500 человек: студенты, педагоги, тренеры и юные спортсмены из разных регионов страны. Спрашивали о мотивации в спорте, тонкостях подготовки к поединкам, а также не связанных с борьбой увлечениях.

«Борьба представлена во всех субъектах Беларуси, во всех областях и не только областных центрах. Везде есть свои особенности у борцов: и у классиков, и у вольников. И у вас есть замечательная традиция в женской вольной борьбе», – отметил трехкратный олимпийский чемпион, Герой Российской Федерации Александр Карелин.

Следующую встречу Александр Карелин планирует провести в сентябре в Гродненском государственном университете. В этом вузе он почетный профессор. Также чемпион пригласил начинающих спортсменов поучаствовать в международном турнире «Сила традиций» в Омске.

Визит Александра Карелина в Беларусь – часть проекта «Поезд памяти». Спортсмен и сенатор вместе со школьниками из восьми стран СНГ посещает города-герои, мемориалы и памятные места, связанные с Великой Отечественной войной.