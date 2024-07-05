Президент Беларуси на полях саммита ШОС провел встречи с лидерами КНР, Турции и генсеком ООН

На полях саммита ШОС Александр Лукашенко провел переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином. Президент Беларуси поблагодарил его за поддержку на пути к членству в ШОС, а также признался: рад, что в будущем году Пекин председательствует в организации.
«Это значит, что у меня будет лишняя возможность в будущем году посетить Китайскую Народную Республику. Я выписал ваши инициативы, которые вы будете продвигать в ШОС (глобальная безопасность, глобальное развитие, глобальная цивилизация, глобальное управление искусственным интеллектом). Мы всячески поддерживаем все ваши инициативы», – заявил Александр Лукашенко.
Си Цзиньпин поздравил Александра Лукашенко со вступлением в ШОС, а также с Днем Независимости Беларуси. Отметил и то, что прошлогодние визиты Лукашенко в Китай укрепили двусторонние связи.
«Во время состоявшихся переговоров мы наметили планы по развитию всепогодного и стратегического партнерства. Плотные контакты поддерживаются на всех уровнях. Мы и дальше будем способствовать развитию здоровых и стабильных отношений семимильными шагами», – отметил Си Цзиньпин.
Деловые связи двух стран развиваются весьма активно. В минувшем году взаимный товарооборот превысил 8 миллиардов долларов. В дружеской атмосфере прошла еще одна встреча – с президентом Турции. Лидеры тепло поприветствовали друг друга, много шутили и не сразу приступили к официальной части.
«Господин президент, мой дорогой друг! Я вижу вас в хорошей форме», – сказал Реджеп Тайип Эрдоган.
«Стараюсь. Нам другого не остается. Ситуацию знаете вокруг. Я вам расскажу подробнее», – ответил Александр Лукашенко.
На полях саммита прошла встреча и с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем. Сотрудничество с Организацией Объединенных Наций – одно из важных направлений внешней политики Беларуси.