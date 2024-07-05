Президент Беларуси на полях саммита ШОС провел встречи с лидерами КНР, Турции и генсеком ООН

Источник материала: Mir24.TV Belarus

На полях саммита ШОС Александр Лукашенко провел переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином. Президент Беларуси поблагодарил его за поддержку на пути к членству в ШОС, а также признался: рад, что в будущем году Пекин председательствует в организации.

«Это значит, что у меня будет лишняя возможность в будущем году посетить Китайскую Народную Республику. Я выписал ваши инициативы, которые вы будете продвигать в ШОС (глобальная безопасность, глобальное развитие, глобальная цивилизация, глобальное управление искусственным интеллектом). Мы всячески поддерживаем все ваши инициативы», – заявил Александр Лукашенко.

Си Цзиньпин поздравил Александра Лукашенко со вступлением в ШОС, а также с Днем Независимости Беларуси. Отметил и то, что прошлогодние визиты Лукашенко в Китай укрепили двусторонние связи.

«Во время состоявшихся переговоров мы наметили планы по развитию всепогодного и стратегического партнерства. Плотные контакты поддерживаются на всех уровнях. Мы и дальше будем способствовать развитию здоровых и стабильных отношений семимильными шагами», – отметил Си Цзиньпин.