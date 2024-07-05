Наталья Кочанова: «Поезд памяти» живет, прирастает новыми идеями и участниками

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова встретилась с пассажирами «Поезда памяти» . Спикер верхней палаты парламента вместе со своей российской коллегой Валентиной Матвиенко была инициатором этого проекта.

Встреча получилась неформальной. Школьники в первую очередь поделились эмоциями. С Натальей Кочановой они уже встречались в день старта путешествия в Бресте. Тогда спикер дала задание предложить свои идеи для развития проекта.

«Хотелось бы организовать отдельный вагон, где бы все участники проекта, все отряды собирались и обсуждали общие темы. Также хочется иметь значок не только своей страны, но и значки стран, которые участвуют в этом проекте, чтобы оставить их себе на память», – поделился участник проекта «Поезд памяти» (Россия) Никита Машарский.

«Сегодня этот проект живет, прирастает новыми идеями, прирастает ребятами из разных стран. Невозможно передать словами те эмоции, которые испытываю я при встрече с этими ребятами. В июне мы встречались в Бресте, я видела, что это инициативные, интересные молодые ребята, но сегодня это уже дружная команда, они подружились, они стали добрыми друзьями, они поддерживают друг друга», – отметила председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Наталья Кочанова.

В Минске «Поезд памяти» сделал финишную остановку.