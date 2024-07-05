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Наталья Кочанова: «Поезд памяти» живет, прирастает новыми идеями и участниками
05.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова встретилась с пассажирами
Встреча получилась неформальной. Школьники в первую очередь поделились эмоциями. С Натальей Кочановой они уже встречались в день старта путешествия в Бресте. Тогда спикер дала задание предложить свои идеи для развития проекта.
«Хотелось бы организовать отдельный вагон, где бы все участники проекта, все отряды собирались и обсуждали общие темы. Также хочется иметь значок не только своей страны, но и значки стран, которые участвуют в этом проекте, чтобы оставить их себе на память», – поделился участник проекта «Поезд памяти» (Россия) Никита Машарский.
В Минске «Поезд памяти» сделал финишную остановку.
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Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси встретилась с юными пассажирами состава.
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