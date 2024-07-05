Купальный сезон в Беларуси: как обеспечивают безопасность отдыхающих?

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Более 400 водоемов открыты для купания в Беларуси. За безопасностью отдыхающих следят спасатели. С ними в рейд вышла и корреспондент «МИР 24» Алина Трус.

Один из популярных пляжей столицы. Уже с утра здесь много отдыхающих. Когда на термометре плюс 30, все мечтают освежиться, но под плеск воды многие забывают простые правила безопасности.

«Без жилетов на воде находятся. Сейчас очень популярны сапборды. Там подразумевается наличие жилета и пристегнутого троса на ногу для безопасности. Это игнорируется, нарушается. Зачастую выходят на середину, снимают жилет и лежат загорают», – рассказал спасатель, водолаз 7-го класса Константин Чернявский.

А на берегу работают патрульно-постовые службы. Любителей заплыть «за буйки» немало. Особенно в вечернее время. Спасатели дежурят здесь до темноты. Для мобильности у ОСВОДа есть катера и другие виды водного транспорта.

«У нас на вооружении имеется гидроцикл, мы тоже привлекаем его для спасения людей. Он более мобильный, верткий. Дежурят постоянно матросы до 22:00 и контролируют состояние пляжей и отдыхающих людей», – заявил начальник спасательной станции Олег Люцко.

Заславское водохранилище, или как его еще называют – Минское море, летом становится точкой притяжения туристов и местных жителей. Пляжная зона с лежаками, беседками и мангалами. Все для комфортного отдыха.