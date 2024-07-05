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Купальный сезон в Беларуси: как обеспечивают безопасность отдыхающих?
05.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Более 400 водоемов открыты для купания в Беларуси. За безопасностью отдыхающих следят спасатели. С ними в рейд вышла и корреспондент «МИР 24» Алина Трус.
Один из популярных пляжей столицы. Уже с утра здесь много отдыхающих. Когда на термометре плюс 30, все мечтают освежиться, но под плеск воды многие забывают простые правила безопасности.
А на берегу работают патрульно-постовые службы. Любителей заплыть «за буйки» немало. Особенно в вечернее время. Спасатели дежурят здесь до темноты. Для мобильности у ОСВОДа есть катера и другие виды водного транспорта.
Заславское водохранилище, или как его еще называют – Минское море, летом становится точкой притяжения туристов и местных жителей. Пляжная зона с лежаками, беседками и мангалами. Все для комфортного отдыха.
«Очень жарко. Хочется побыть у воды, освежиться. Забыть о городской жизни, о каких-то своих делах и просто насладиться природой», – отметила отдыхающая Валерия Гулида.
«Можно позагорать. Есть лавочки для отдыха. Можно сделать шашлыки. Также можно установить палатки. И с компанией, с друзьями поплавать», – поделилась отдыхающая Дарья Шатицкая.
Качество воды каждый день проверяют эпидемиологи. Берут пробы у берега и в нескольких метрах от него. В этом сезоне загорать и плавать можно почти на 460 пляжах страны.
С начала купального сезона на пляжах Минска утонули больше 50 человек.
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С начала купального сезона на пляжах Минска утонули больше 50 человек.
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