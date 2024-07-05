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«Кургану Славы» – 55 лет: как реконструировали мемориальный комплекс?
05.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Военному мемориалу «Курган Славы» в Беларуси исполнилось 55 лет. Один из главных символов подвига советского солдата пережил несколько реконструкций. Комплекс посещали президент России Владимир Путин и кубинский революционер Фидель Кастро. Об истории мемориала рассказала корреспондент «МИР 24» Полина Бабук.
«Катюша», танки Т-34 и «Иосиф Сталин» – они помогали приближать Победу. Музей военной техники у подножия Кургана Славы всегда в топе у туристов. Школьники из России изучают новинки экспозиции, одна из них – паровоз.
«Курган Славы» вырос на месте Минского котла. Именно здесь в окружение попала 105-тысячная группировка гитлеровцев. Штыки мемориала символизируют единство трех белорусских и первого прибалтийского фронтов. Один из скульпторов, Анатолий Артимович, вспоминает, как рождалась идея комплекса.
«Нашлось единое понимание замысла: головы с родов войск, храм поднятых штыков и кольца», – объясняет скульптор Анатолий Артимович.
Одна из самых масштабных реконструкций комплекса развернулась в начале 2000-х. На Кургане трудились более 600 человек.
В прошлом году мемориал тоже обновили: отремонтировали дорожки, оборудовали подсветку и фонтан. Для «Кургана Славы» землю везли с разных исторических мест: из населенных пунктов Беларуси и Брестской крепости, из Москвы, Санкт-Петербурга и других. Тысячи людей вручную бережно рассыпали эту землю на холме. Техника лишь уплотнила склоны.
Торжественное открытие «Кургана Славы» состоялось 5 июля 1969 года. Это была 25-я годовщина освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.
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Один из главных символов подвига советского солдата пережил несколько реконструкций. Последняя была проведена в прошлом году.
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