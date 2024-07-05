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Охрану южных границ усилили в Беларуси, заявили в Генштабе ВС
05.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь усилила охрану южных границ. Это ответ на действия украинских военных. Они в приграничных районах провели оперативное инженерное оборудование, минирование местности, разрушили мосты и участки дорог. Об этом заявил заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил республики Владимир Куприянюк.
Пограничники Беларуси на южных рубежах работают в усиленном режиме. Увеличено и число дежурных групп. Военные проводят совместные тренировки сил и средств, чтобы оперативно реагировать на возможные провокации и инциденты.
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Военные проводят совместные тренировки сил и средств, чтобы оперативно реагировать на возможные провокации и инциденты.
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