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Охрану южных границ усилили в Беларуси, заявили в Генштабе ВС

05.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Охрану южных границ усилили в Беларуси, заявили в Генштабе ВС
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Беларусь усилила охрану южных границ. Это ответ на действия украинских военных. Они в приграничных районах провели оперативное инженерное оборудование, минирование местности, разрушили мосты и участки дорог. Об этом заявил заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил республики Владимир Куприянюк.

«Наблюдается ничем не обоснованная активность на Ровенском и Житомирском направлениях. Мы отмечаем переброску непосредственно к государственной границе подразделений специального назначения из состава сил специальных операций и национальной гвардии Украины, в том числе усиленной бронетехникой западного производства. По нашей оценке, привлечение подразделений спецназа к якобы усилению госграницы всего лишь хорошая ширма», – отметил Куприянюк.

Пограничники Беларуси на южных рубежах работают в усиленном режиме. Увеличено и число дежурных групп. Военные проводят совместные тренировки сил и средств, чтобы оперативно реагировать на возможные провокации и инциденты.



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Военные проводят совместные тренировки сил и средств, чтобы оперативно реагировать на возможные провокации и инциденты.
 
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