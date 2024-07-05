Лебедев: Исполком СНГ готов сформировать миссию наблюдателей на выборах президента Беларуси

Также стороны обсудили вопросы, касающиеся подготовки очередного заседания Консультативного совета глава избирательных органов стран-участниц Содружества, запланированного на сентябрь. Заседание будет приурочено к 35-летию создания белорусской ЦИК, а также к научно-практической конференции «Международные стандарты в избирательном процессе. Опыт и перспективы развития».

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что страна способна честно и порядочно провести президентские выборы . Глава государства также получил удостоверение председателя Всебелорусского народного собрания, которое ему вручил Игорь Карпенко.