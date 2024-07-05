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Лебедев: Исполком СНГ готов сформировать миссию наблюдателей на выборах президента Беларуси

05.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Генсекретарь Содружества Сергей Лебедев и глава ЦИК Беларуси Игорь Карпенко обсудили вопросы проведения выборов президента в республике и приглашение международных наблюдателей, информирует пресс-служба Исполкома СНГ.

Наблюдатели на выборах
Кто они и зачем нужны?
Встреча состоялась в московском отделении Исполнительного комитета. По словам Лебедева, ведомство готово к формированию миссии объединения для возможного наблюдения за предстоящими президентскими выборами в Беларуси.

Также стороны обсудили вопросы, касающиеся подготовки очередного заседания Консультативного совета глава избирательных органов стран-участниц Содружества, запланированного на сентябрь. Заседание будет приурочено к 35-летию создания белорусской ЦИК, а также к научно-практической конференции «Международные стандарты в избирательном процессе. Опыт и перспективы развития».

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что страна способна честно и порядочно провести президентские выборы. Глава государства также получил удостоверение председателя Всебелорусского народного собрания, которое ему вручил Игорь Карпенко.



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Соответствующие вопросы генеральный секретарь Содружества обсудил с главой Центризбиркома республики в московском отделении Исполнительного комитета.
 
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