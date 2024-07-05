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Лебедев: Исполком СНГ готов сформировать миссию наблюдателей на выборах президента Беларуси
05.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Генсекретарь Содружества Сергей Лебедев и глава ЦИК Беларуси Игорь Карпенко обсудили вопросы проведения выборов президента в республике и приглашение международных наблюдателей, информирует пресс-служба Исполкома СНГ.
Также стороны обсудили вопросы, касающиеся подготовки очередного заседания Консультативного совета глава избирательных органов стран-участниц Содружества, запланированного на сентябрь. Заседание будет приурочено к 35-летию создания белорусской ЦИК, а также к научно-практической конференции «Международные стандарты в избирательном процессе. Опыт и перспективы развития».
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Соответствующие вопросы генеральный секретарь Содружества обсудил с главой Центризбиркома республики в московском отделении Исполнительного комитета.
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