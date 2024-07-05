Центр старообрядчества: чем может привлечь туристов город Ветка?

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Ветка. Небольшой городок на востоке белорусского Полесья. Само по себе название уже примечательно тем, что так назвали свое новое поселение старообрядцы, прибывшие на эти земли еще в 1685 году.

«Старообрядцы – это те православные христиане, которые не приняли реформу Никона. Проходила она в 1650-е годы на территории Московского царства, – рассказывает директор музея старообрядчества и белорусских традиций Юрий Котляров. – И вот после непринятия этой реформы люди вынуждены были переселяться. Многие из них осели здесь, на Ветковской земле».





По одной из легенд, отправляясь в далекий путь, старообрядцы бросили в воду ветку – мол, к какому берегу пристанет, там и обоснуемся. Так поселение обрело свое название.

Бежавших от гонений было много. Люди тосковали по родине, и чтобы хоть немного сгладить эту боль, пытались на новом месте воссоздать хотя бы часть привычного мира и уклада. Так в Ветке появилась (и существует до сих пор) своя Красная площадь. Красная – от слова красивая.





Именно здесь находится жемчужина не просто района – всей Беларуси – Ветковский музей старообрядчества и белорусских традиций. Основал его 46 лет назад известный в СССР коллекционер Федор Шкляров.

«Считая себя русскими по национальности, старообрядцы старались сохранить свою культурную идентичность. Например, в деревянном зодчестве. Появилось даже такое понятие, как старообрядческий наличник, – говорит директор музея Юрий Котляров. – Но в то же время староверы, как и представители других национальных групп, вбирали в себя и культурные особенности Беларуси».

Несмотря на то, что жили старообрядцы относительно закрытыми общинами, с местным населением взаимодействовали активно. Например, в торговле. А вот смешанные браки не приветствовались. Жениться или выходить замуж старались за своих. За подходящей парой часто ездили в Гомель или в Черниговскую губернию. Иногда могли отправиться за невестами даже на Дон.

Старообрядцы очень ценили духовную составляющую жизни и привезли с собой иконы и древние книги. Обретя новый дом, свято чтили все религиозные праздники.

«Я вам даже скажу, что на многих заводах, на которых работали старообрядцы, было около сорока, а то и более выходных в году. Потому что это дни выпадали на религиозные праздники. Но к труду староверы относились очень серьезно», – рассказывает директор музея.

Несмотря на религиозный консерватизм, старообрядцы были людьми весьма продвинутыми – знали грамоту, что было редкостью для тех времен, тонко чувствовали художественные стили. И даже создали свой, который сейчас называется Ветковская иконописная школа. Она знаменита своими барочными и рокальными мотивами, многосюжетностью и особой тонкостью письма – вплоть до мельчайших деталей.





«Вот перед вами образ Страшного суда, – показывает Юрий Котляров. – Обратите внимание, какое количество фигур, какая колористика! И как все подробно расписано: почти каждый персонаж – будь то святой, мученик или грешник – тот же Иуда – у всех свое выражение лица, свои эмоции. И обязательно присущи атрибуты. Например, Апостол Петр с ключами, архангел Михаил – с огненным мечом».

Так, например, «Житие Николая Чудотворца» в ветковской иконописной традиции начинает играть новыми красками. Для старообрядцев было важным показать, что даже сам святитель перед тем, как стать святым и начать творить чудеса, сперва должен был родиться, креститься и пройти обучение. И все это прописано на иконе.

Иногда музей покупает иконы, иногда берет у частных лиц для временных выставок. Но порой лики остаются в залах навсегда. По воле случая.

«Ездил я как-то в Новобелицкий район за старой мебелью. Человек, который нам ее отдавал, расчищал доставшийся ему в наследство дом. Мы уже загрузили машину и собрались уезжать. И тут я обратил внимание на само строение – роскошные крыльцо, резьба. Явно староверские. Начал расспрашивать, – рассказывает директор музея. – Разговор привел к тому, что человек достал с чердака и передал нам несколько старообрядческих икон и книг. Так к нам попал «Союз Любви». Очень редкая икона. К слову, вторая подобная в нашей коллекции».







В коллекции музея более 700 шедевров. Некоторые из них – в списке культурного наследия Беларуси. В помещениях работают специальные кондиционеры – поддерживают особый температурный режим.

Кстати, Ветковский музей – единственный из региональных, где есть своя реставрационная мастерская. Здесь возрождают не только иконы, но и киоты для них.







«Датированы они концом XIX века. И этому есть объяснение: дерево хуже сохраняется. Как и роскошная резьба, которая ввиду механических повреждений часто утрачивается, – говорит Юрий Котляров. – Кстати, киоты и сложнее найти, и, что самое главное, намного сложнее реставрировать».

Отдельный зал музея посвящен старопечатным изданиям. Почти все они попали в коллекцию чудом.

«Сложно поверить, но этой книге в этом году исполняется 450 лет, – рассказывает научный сотрудник музея Николай Асмоловский. – Это «Апостол» Ивана Федорова 1574 года. Львовское издание. В Беларуси в настоящее время находятся всего три таких книги».





Именно эту в 1983-м году во время одной из экспедиций по деревням нашел основатель музея Федор Шкляров.

«Заходят в дом к бабушке-старообрядке, а бабушка книгу читает, – говорит Николай Асмоловский. – Тут нужно понимать, что для старообрядцев книга – это предмет сакральный, поэтому читала она не за обеденным столом, а за специальным столиком».

По книге было видно: ей не одна сотня лет. Это и зацепило основателя музея Шклярова.

«Шкляров открывает книгу, белеет, как полотно и начинает трястись. Трясется и говорит только одно слово: «Федоров! Федоров!», – рассказывает Николай Асмоловский.







Продать издание первого книгопечатника Федорова женщина отказалась наотрез, но согласилась на обмен – ей отдали точно такой же «Апостол», только более поздний и с более крупным шрифтом. А эта книга – гордость музея.

Гавриил и Фокий. Матрона и Парасковия. Сегодня в Ветке старообрядцев практически не осталось. И тому есть причины: трагедия Второй мировой войны, авария на ЧАЭС, насаждаемый после революции атеизм привели к тому, что какая-то часть староверов канула в Лету, а какая-то пришла к светскому образу жизни. Но осталось наследие, бережно хранимое сотрудниками музея.

Фото: Кирилл Пасмурцев