Уборочная кампания в Беларуси началась раньше обычного срока

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Озимые зерновые выстояли, несмотря на весенние заморозки, сообщили в Министерстве сельского хозяйства Беларуси.

В этом году кампания по сбору урожая началась раньше обычного. В южных регионах уже убирают озимые ячмень и рапс. В лидерах жатвы Брестская и Гродненская области. Аграрии отмечают, что потерь сельскохозяйственных культур в этом году практически нет.

«Работы по посеву сельскохозяйственных растений, и заготовка кормов, и уборка, в частности, ячменя, рапса начались практически на 10 дней раньше по сравнению с прошлым годом. Все это связано с тем, что весна пришла к нам раньше, теплая погода установилась немножко раньше», – сообщил начальник главного управления растениеводства Министерства сельского хозяйства Беларуси Николай Лешик.

В этом году в Беларуси увеличили посевные площади сельскохозяйственных культур. Засеяно более двух миллионов гектаров полей. Причем не только традиционными сортами рапса, ячменя, пшеницы, но и новыми селекциями, которые более устойчивы к перепадам температур и не боятся засушливого лета.