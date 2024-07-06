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Уборочная кампания в Беларуси началась раньше обычного срока
06.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Озимые зерновые выстояли, несмотря на весенние заморозки, сообщили в Министерстве сельского хозяйства Беларуси.
В этом году кампания по сбору урожая началась раньше обычного. В южных регионах уже убирают озимые ячмень и рапс. В лидерах жатвы Брестская и Гродненская области. Аграрии отмечают, что потерь сельскохозяйственных культур в этом году практически нет.
В этом году в Беларуси увеличили посевные площади сельскохозяйственных культур. Засеяно более двух миллионов гектаров полей. Причем не только традиционными сортами рапса, ячменя, пшеницы, но и новыми селекциями, которые более устойчивы к перепадам температур и не боятся засушливого лета.
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В лидерах жатвы Брестская и Гродненская области. Аграрии отмечают, что потерь сельскохозяйственных культур в этом году практически нет.
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