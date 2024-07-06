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Жатва в Беларуси: первых рекордсменов намолота чествуют прямо в поле

06.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Жатва в Беларуси: первых рекордсменов намолота чествуют прямо в поле
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

В хозяйствах Беларуси появились первые «тысячники». Это рекордсмены, которые намолотили больше всего озимого ячменя. Уборочная кампания в стране идет полным ходом, рассказала корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Рекордсменов намолота чествуют прямо в поле. После поздравлений – вновь за работу. На юге Беларуси, в Брестской области, площади под озимый ячмень расширили на треть, а всего в хранилища страны уже отправились более 50% урожая.

«Тысячники» есть и будут. Надеюсь, не только «тысячники», но и «пятитысячники» появятся. Ровно идем. В этом году привлечение кадров есть. Согласно распоряжению облисполкомов, порядка тысячи человек приходят работать на комбайны – люди хотят заработать, это осознанное решение», – подчеркнул министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Анатолий Линевич.

Темпы уборки растут. Урожайность выше, чем в прошлом году. Повлиять на планы может только погода.

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«Глава государства поставил задачу по обеспечению в текущем году прироста сельскохозяйственного производства на уровне не менее 6-7% к прошлому году. Для этого необходимо в сельскохозяйственных организациях получить зерно в бункерном весе – в объеме не менее 9,9 млн тонн, рапса – более 1 млн тонн. Следует нарастить производство сахарной свеклы до 5,2 млн тонн, картофеля – до 1,1 млн тонн, овощей – до 600 тысяч тонн», – заявил премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко.

На контроле и вопрос технического оснащения агропромышленного комплекса. Более 90% машин в автопарках – белорусские. Сейчас их готовят к активной фазе жатвы, а на заводах разрабатывают более производительные новинки.

«В самое ближайшее время мы представим нашему рынку новые тракторы мощностью свыше 500 лошадиных сил. Это тот вид энергонасыщенного транспортного средства, который с нетерпением ждут аграрии. Готовы в полном объеме удовлетворять практически всю линейку необходимой нашим аграриям техники», – отметил министр промышленности Республики Беларусь Александр Ефимов.

В этом месяце аграрии завершат уборку рапса и приступят к сбору зерновых. В конце лета возьмутся за яровые и некоторые озимые культуры, а закончится сезон жатвы уборкой кукурузы.



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В этом месяце аграрии завершат уборку рапса и приступят к сбору зерновых. В конце лета возьмутся за яровые и некоторые озимые культуры, а закончится сезон жатвы...
 
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