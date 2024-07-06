Жатва в Беларуси: первых рекордсменов намолота чествуют прямо в поле

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В хозяйствах Беларуси появились первые «тысячники». Это рекордсмены, которые намолотили больше всего озимого ячменя. Уборочная кампания в стране идет полным ходом, рассказала корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Рекордсменов намолота чествуют прямо в поле. После поздравлений – вновь за работу. На юге Беларуси, в Брестской области, площади под озимый ячмень расширили на треть, а всего в хранилища страны уже отправились более 50% урожая.

«Тысячники» есть и будут. Надеюсь, не только «тысячники», но и «пятитысячники» появятся. Ровно идем. В этом году привлечение кадров есть. Согласно распоряжению облисполкомов, порядка тысячи человек приходят работать на комбайны – люди хотят заработать, это осознанное решение», – подчеркнул министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Анатолий Линевич.

Темпы уборки растут. Урожайность выше, чем в прошлом году. Повлиять на планы может только погода.