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На ретроматч сборных России и Беларуси по футболу продано около 20 тысяч билетов
07.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
На предстоящий ретроматч ветеранов сборных России и Беларуси по футболу продано 18 тысяч билетов, сообщает Российский футбольный союз (РФС).
Встреча пройдет в рамках Лиги легенд. Ее совместно организуют РФС и Белорусская федерация футбола.
Матч состоится 7 июля в Минске и будет посвящен Дню независимости Беларуси и освобождению Минска от немецко-фашистских захватчиков.
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Встреча пройдет в рамках Лиги легенд и будет посвящена Дню независимости Беларуси и освобождению Минска от немецко-фашистских захватчиков.
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