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На ретроматч сборных России и Беларуси по футболу продано около 20 тысяч билетов

07.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

На предстоящий ретроматч ветеранов сборных России и Беларуси по футболу продано 18 тысяч билетов, сообщает Российский футбольный союз (РФС).

Встреча пройдет в рамках Лиги легенд. Ее совместно организуют РФС и Белорусская федерация футбола.

«18 тысяч билетов реализовано, чуть меньше тысячи билетов осталось», – заявили в РФС.

Матч состоится 7 июля в Минске и будет посвящен Дню независимости Беларуси и освобождению Минска от немецко-фашистских захватчиков.

Ранее сборная России по футболу обыграла команду Беларуси в товарищеском матче. Встреча состоялась на олимпийском стадионе «Динамо» в Минске. На игре присутствовали более 20 тысяч зрителей.



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Теги: Минск
 
 
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Встреча пройдет в рамках Лиги легенд и будет посвящена Дню независимости Беларуси и освобождению Минска от немецко-фашистских захватчиков.
 
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