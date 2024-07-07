На ретроматч сборных России и Беларуси по футболу продано около 20 тысяч билетов

Источник материала: Mir24.TV Belarus

На предстоящий ретроматч ветеранов сборных России и Беларуси по футболу продано 18 тысяч билетов, сообщает Российский футбольный союз (РФС).

Встреча пройдет в рамках Лиги легенд. Ее совместно организуют РФС и Белорусская федерация футбола.

«18 тысяч билетов реализовано, чуть меньше тысячи билетов осталось», – заявили в РФС.

Матч состоится 7 июля в Минске и будет посвящен Дню независимости Беларуси и освобождению Минска от немецко-фашистских захватчиков.