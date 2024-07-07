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Споры между турфирмами, новый перечень видов деятельности для ИП и необычная история простого парня: новости бизнеса за 1-7 июля 2024 года
07.07.2024 08:01 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Стоимость звонка, полезные подкасты и новые сервисы для бизнеса. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
Условия для бизнеса
В профессиональном сообществе туристической отрасли Беларуси недавно возник спор о недостаточном разграничении ответственности между туроператорами и турагентами. Дело в том, что 1 января 2023 года бизнес в этой сфере начал жить по новым правилам: вступил в силу измененный закон о туризме. Теперь договор оказания туристических услуг должен заключаться с заказчиком от имени туроператора, то есть исполнителем по договорам оказания туристических услуг также становится туроператор. Часть туроператоров, отработав больше года в таких условиях, решила, что эта норма недостаточна для качественного развития рынка, ведь компаниям иногда приходится отвечать за «косяки» турагентов. Позиция вполне понятна, однако «Про бизнес»
Правительство Беларуси все-таки успело к 1 июля определиться с перечнями видов деятельности, разрешенных для индивидуальных предпринимателей, самозанятых и ремесленников. Постановление
Полезное для бизнеса
Команда сервиса call-tracking.by подготовила ежегодное исследование эффективности рекламных каналов. Для подсчета стоимости потенциального клиента в разных нишах и digital-каналах в период с 2023 по 2024 годы было использовано более 1,3 млн звонков и 96 млн переходов из рекламы на сайты белорусских компаний. Руководитель отдела маркетинга Александра Ситникова
Два месяца назад в России компания МТТ (дочерняя структура ПАО «МТС»), которая занимается омниканальными коммуникациями для бизнеса, перевела все ключевые продукты и сервисы на единую технологическую платформу МТС Exolve. В результате ребрендинга и «переезда» Виртуальная АТС, Telecom API и роботы стали более доступными для пользователей. Но самое главное, что эта платформа, предназначенная для автоматизации взаимодействия с клиентами, теперь заходит и на белорусский рынок. Об этом компания МТС Беларусь заявила на недавней выставке TIBO в Минске. Начать планируют с услуги «Инкогнито», которая позволяет сохранять конфиденциальность данных пользователей доски объявлений или клиентов службы доставки. Это новая технология для нашего рынка, и она вполне может изменить баланс сил в разных сферах. «Про бизнес»
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Истории бизнеса
Предпринимательская история Марата Хамидуллова начиналась с небольшой звукозаписывающей студии еще в школьные годы, а к 25 годам у него совместно с партнерами получилось построить компанию по блокчейн-разработке. Марат
В Беларуси появился сервис, в котором можно проверить благонадежность любой организации и определить, какой бизнес не стоит открывать. Ярослав Зык вместе с командой единомышленников создал платформу Analytix.by, на которой уже сформировал профили более 400 тысяч белорусских компаний и миллиона ИП. «Про бизнес»
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Споры между турфирмами, новый перечень видов деятельности для ИП и необычная история простого парня: новости бизнеса за 1-7 июля 2024 года
Стоимость звонка, полезные подкасты и новые сервисы для бизнеса. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
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