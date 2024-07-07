Споры между турфирмами, новый перечень видов деятельности для ИП и необычная история простого парня: новости бизнеса за 1-7 июля 2024 года

Источник материала: ProBusiness

Стоимость звонка, полезные подкасты и новые сервисы для бизнеса. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

Условия для бизнеса

В профессиональном сообществе туристической отрасли Беларуси недавно возник спор о недостаточном разграничении ответственности между туроператорами и турагентами. Дело в том, что 1 января 2023 года бизнес в этой сфере начал жить по новым правилам: вступил в силу измененный закон о туризме. Теперь договор оказания туристических услуг должен заключаться с заказчиком от имени туроператора, то есть исполнителем по договорам оказания туристических услуг также становится туроператор. Часть туроператоров, отработав больше года в таких условиях, решила, что эта норма недостаточна для качественного развития рынка, ведь компаниям иногда приходится отвечать за «косяки» турагентов. Позиция вполне понятна, однако «Про бизнес» попросил прокомментировать ситуацию председателя правления РАТА Сергея Букаса, который считает, что ответственность разграничена правильно и ничего менять не нужно.

Правительство Беларуси все-таки успело к 1 июля определиться с перечнями видов деятельности, разрешенных для индивидуальных предпринимателей, самозанятых и ремесленников. Постановление подписал премьер-министр Роман Головченко. Кроме того, Совет Министров выпустил постановление о создании реестра субъектов малого и среднего предпринимательства.

Полезное для бизнеса

Команда сервиса call-tracking.by подготовила ежегодное исследование эффективности рекламных каналов. Для подсчета стоимости потенциального клиента в разных нишах и digital-каналах в период с 2023 по 2024 годы было использовано более 1,3 млн звонков и 96 млн переходов из рекламы на сайты белорусских компаний. Руководитель отдела маркетинга Александра Ситникова рассказала о результатах исследования .

Два месяца назад в России компания МТТ (дочерняя структура ПАО «МТС»), которая занимается омниканальными коммуникациями для бизнеса, перевела все ключевые продукты и сервисы на единую технологическую платформу МТС Exolve. В результате ребрендинга и «переезда» Виртуальная АТС, Telecom API и роботы стали более доступными для пользователей. Но самое главное, что эта платформа, предназначенная для автоматизации взаимодействия с клиентами, теперь заходит и на белорусский рынок. Об этом компания МТС Беларусь заявила на недавней выставке TIBO в Минске. Начать планируют с услуги «Инкогнито», которая позволяет сохранять конфиденциальность данных пользователей доски объявлений или клиентов службы доставки. Это новая технология для нашего рынка, и она вполне может изменить баланс сил в разных сферах. «Про бизнес» поговорил с генеральным директором МТС Exolve (Россия) Рамилем Биккужиным о проблемах в управлении технологичной командой, работе в условиях санкций и сложностях внедрения новых инструментов.

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Истории бизнеса

Предпринимательская история Марата Хамидуллова начиналась с небольшой звукозаписывающей студии еще в школьные годы, а к 25 годам у него совместно с партнерами получилось построить компанию по блокчейн-разработке. Марат рассказал порталу «Про бизнес» о своем пути в IT и перспективах блокчейн-технологий.