Лукашенко на празднике «Купалье»: Понимание философии родной культуры – основа основ белорусской государственности

«У нас в Новосибирске, как ни странно, очень развито лоскутное шитье. У нас даже есть свой фестиваль. Он как раз сейчас проходит. А мы в первый раз его пропустили, потому что поехали к вам на праздник в Беларусь. Мы привезли вот такие штучки в традиционном стиле», – показала мастер лоскутного шитья из Новосибирска Наталья Муравьева.

Впервые удивляли белорусов мастера из Магаданской, Иркутской, Ульяновской областей, Республики Коми и Мордовии. Приехали ремесленники из Узбекистана и Азербайджана. И вся эта бойкая торговля под народные белорусские мотивы.

Президент Александр Лукашенко никогда не пропускает фестиваль . Александрия – это его малая родина. Белорусский лидер по традиции открыл концерт. И напомнил, что 15 лет назад, когда все начиналось, масштабы фестиваля были гораздо скромнее. Его главной миссией президент назвал сохранение национальной культуры и традиций.

«Только так можно сохранить свою идентичность – продолжая тысячелетнюю историю восточнославянских народов. Знание этой истории, понимание философии родной культуры – наше национальное достояние. И мы должны его сберечь. Это основа основ белорусской государственности. Дорогие гости фестиваля, у каждого из нас есть свое место силы, куда мы приходим или возвращаемся, чтобы вдохнуть полной грудью и расправить крылья для нового полета», – заявил Александр Лукашенко.

По словам президента, фестиваль несет миролюбие, стремление к дружбе, уважение традиций разных культур. Шоу – это еще не конец праздника. Конечно же, будет купальский костер, а затем салют. И даже это не финальный аккорд. Для тех, у кого еще останутся силы, дискотека до утра. В ночь на «Купалье» спать не принято. Ведь в это время злые духи охотятся за душами. Может, это и не правда, но изюминку фестивалю добавляет.