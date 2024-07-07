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Лукашенко на празднике «Купалье»: Понимание философии родной культуры – основа основ белорусской государственности

07.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко на празднике «Купалье»: Понимание философии родной культуры – основа основ белорусской государственности
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

В Беларуси проходит масштабный фестиваль «Александрия собирает друзей». Так уже традиционно на берегу Днепра отмечают «Купалье», передает корреспондент телеканала «МИР 24» Полина Срибненко.

Главное событие фестиваля – масштабный концерт. Выступают белорусские и российские артисты. Организаторы подготовили и большой спектакль со спецэффектами и интригой. Тысячи зрителей подпевают под известные песни.

Начались гуляния с самого утра. На древнем подворье сразу проникаешься мистическим колоритом праздника. Здесь и лешие, и русалки, и прочая нечисть. Она на «Купалье» особенно сильна, гласит поверье. Но на фестивале есть защитники и добрые волшебники.

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Самое популярное место на празднике – торговые ряды. Они развернулись на поляне у Днепра. Местные называют ее Луговина. Здесь белорусские подворья и бесчисленное количество сувениров. Украшения, предметы интерьера, посуда. Все из натуральных материалов. Каждая вещь сделана с любовью и по традициям разных уголков страны. Приехали и умельцы из 22 регионов России.

«У нас в Новосибирске, как ни странно, очень развито лоскутное шитье. У нас даже есть свой фестиваль. Он как раз сейчас проходит. А мы в первый раз его пропустили, потому что поехали к вам на праздник в Беларусь. Мы привезли вот такие штучки в традиционном стиле», – показала мастер лоскутного шитья из Новосибирска Наталья Муравьева.

Впервые удивляли белорусов мастера из Магаданской, Иркутской, Ульяновской областей, Республики Коми и Мордовии. Приехали ремесленники из Узбекистана и Азербайджана. И вся эта бойкая торговля под народные белорусские мотивы.

Президент Александр Лукашенко никогда не пропускает фестиваль. Александрия – это его малая родина. Белорусский лидер по традиции открыл концерт. И напомнил, что 15 лет назад, когда все начиналось, масштабы фестиваля были гораздо скромнее. Его главной миссией президент назвал сохранение национальной культуры и традиций.

«Только так можно сохранить свою идентичность – продолжая тысячелетнюю историю восточнославянских народов. Знание этой истории, понимание философии родной культуры – наше национальное достояние. И мы должны его сберечь. Это основа основ белорусской государственности. Дорогие гости фестиваля, у каждого из нас есть свое место силы, куда мы приходим или возвращаемся, чтобы вдохнуть полной грудью и расправить крылья для нового полета», – заявил Александр Лукашенко.

По словам президента, фестиваль несет миролюбие, стремление к дружбе, уважение традиций разных культур. Шоу – это еще не конец праздника. Конечно же, будет купальский костер, а затем салют. И даже это не финальный аккорд. Для тех, у кого еще останутся силы, дискотека до утра. В ночь на «Купалье» спать не принято. Ведь в это время злые духи охотятся за душами. Может, это и не правда, но изюминку фестивалю добавляет.



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Президент Беларуси заявил, что главная миссия фестиваля «Александрия собирает друзей» – сохранение национальной культуры и традиций.
 
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