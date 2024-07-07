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Лукашенко на празднике «Купалье»: Понимание философии родной культуры – основа основ белорусской государственности
07.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси проходит масштабный фестиваль «Александрия собирает друзей». Так уже традиционно на берегу Днепра отмечают «Купалье», передает корреспондент телеканала «МИР 24» Полина Срибненко.
Главное событие фестиваля – масштабный концерт. Выступают белорусские и российские артисты. Организаторы подготовили и большой спектакль со спецэффектами и интригой. Тысячи зрителей подпевают под известные песни.
«У нас в Новосибирске, как ни странно, очень развито лоскутное шитье. У нас даже есть свой фестиваль. Он как раз сейчас проходит. А мы в первый раз его пропустили, потому что поехали к вам на праздник в Беларусь. Мы привезли вот такие штучки в традиционном стиле», – показала мастер лоскутного шитья из Новосибирска Наталья Муравьева.
Впервые удивляли белорусов мастера из Магаданской, Иркутской, Ульяновской областей, Республики Коми и Мордовии. Приехали ремесленники из Узбекистана и Азербайджана. И вся эта бойкая торговля под народные белорусские мотивы.
Президент
По словам президента, фестиваль несет миролюбие, стремление к дружбе, уважение традиций разных культур. Шоу – это еще не конец праздника. Конечно же, будет купальский костер, а затем салют. И даже это не финальный аккорд. Для тех, у кого еще останутся силы, дискотека до утра. В ночь на «Купалье» спать не принято. Ведь в это время злые духи охотятся за душами. Может, это и не правда, но изюминку фестивалю добавляет.
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Лукашенко на празднике «Купалье»: Понимание философии родной культуры – основа основ белорусской государственности
Президент Беларуси заявил, что главная миссия фестиваля «Александрия собирает друзей» – сохранение национальной культуры и традиций.
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