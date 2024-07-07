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Легенды белорусского и российского футбола возложили цветы к мемориальному комплексу «Хатынь»
07.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Экс-футболисты сборной России и Беларуси в воскресенье возложили цветы к мемориальному комплексу «Хатынь», передает
Цветы к мемориалу возложили игроки и тренеры, которые примут участие в матче Лиги легенд между сборными России и Беларуси. В церемонии приняли участие Валерий Газзаев, Руслан Пименов, Андрей Аршавин, Дмитрий Сычев, Андрей Тихонов, Виктор Онопко. Им также провели небольшую экскурсию в мемориальном комплексе.
Белорусская деревня Хатынь, находившаяся в 54 километрах к северо-западу от Минска, 22 марта 1943 года была сожжена вместе с ее жителями фашистскими захватчиками и их пособниками. На месте населенного пункта сейчас находится мемориальный комплекс.
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Участниками возложения стали спортсмены, которые примут участие в матче Лиги легенд между сборными России и Беларуси.
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