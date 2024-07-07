«Купалье» в Беларуси: как народный праздник с нотками мистики отметили в Александрии?

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси отмечают «Купалье». По традиции масштабный фестиваль проходит на берегу Днепра, в Александрии, передает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

В Александрии этой ночью не спал никто. Во-первых, есть легенда, что в купальскую ночь злые духи охотятся за душами спящих. Но главное – праздник масштабный. Самое время танцевать и веселиться.

Театральное шоу с песнями, танцами и спецэффектами – это кульминация фестиваля. Наблюдали и подпевали тысячи зрителей. Еще больше красок в эту ночь добавил праздничный салют.