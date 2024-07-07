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«Купалье» в Беларуси: как народный праздник с нотками мистики отметили в Александрии?
07.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси отмечают «Купалье». По традиции масштабный фестиваль проходит на берегу Днепра, в Александрии, передает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.
В Александрии этой ночью не спал никто. Во-первых, есть легенда, что в купальскую ночь злые духи охотятся за душами спящих. Но главное – праздник масштабный. Самое время танцевать и веселиться.
Театральное шоу с песнями, танцами и спецэффектами – это кульминация фестиваля. Наблюдали и подпевали тысячи зрителей. Еще больше красок в эту ночь добавил праздничный салют.
«Только так можно сохранить свою идентичность – продолжая тысячелетнюю историю восточнославянских народов. Знание этой истории, понимание философии родной культуры – наше национальное достояние. И мы должны его сберечь. Это основа основ белорусской государственности. Дорогие гости фестиваля, у каждого из нас есть свое место силы, куда мы приходим или возвращаемся, чтобы вдохнуть полной грудью и расправить крылья для нового полета», – заявил Лукашенко.
По словам президента, фестиваль несет миролюбие, стремление к дружбе, уважение традиций разных культур. Большинство гостей фестиваля задержались в Александрии и на второй день. Продолжает работать ярмарка народных ремесел. На торговых рядах представлены тысячи украшений, предметов интерьера и одежды – все ручной работы, из натуральных материалов. Спеть и потанцевать тоже получится, так что праздник продолжается!
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На фестиваль приехали гости со всей Беларуси, туристы из России и зарубежья. Не пропустил праздник и президент Беларуси Александр Лукашенко.
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