«Оранжевая» жара в Содружестве: от духоты к ураганам

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Рекордная жара этого лета и вызванные ею катаклизмы стали настоящим испытанием практически для всех стран Содружества. О погоде в СНГ рассказывают корреспонденты «МИР 24».

Грузия

Проливной дождь с градом и сильный ветер обрушились на Тбилиси в ночь на воскресенье . Повалены деревья, пострадали автомобили, подтоплены первые этажи жилых зданий, ряд районов был обесточен. При этом июль сразу вступил в свои права – столбик термометра после комфортных июньских 26 градусов поднялся до плюс 38-40 градусов. Однако это еще не пик жары. Самый горячий месяц лета – август. Температура воздуха в последний месяц лета может подняться до 45 градусов.

Молдова

В Молдове из-за жары объявили «желтый» код погодной опасности. Температура воздуха в течение недели достигала плюс 42 градусов в тени. По прогнозам синоптиков, жара продлится и на следующей неделе.

Азербайджан

Температура воздуха в столице Азербайджана плюс 35. И это в тени. В клиники Баку уже госпитализировали несколько десятков человек с диагнозом «солнечный удар». В некоторых регионах страны ввели «желтый» и «оранжевый» уровни погодной опасности.

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