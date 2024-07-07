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«Оранжевая» жара в Содружестве: от духоты к ураганам
07.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Рекордная жара этого лета и вызванные ею катаклизмы стали настоящим испытанием практически для всех стран Содружества. О погоде в СНГ рассказывают корреспонденты «МИР 24».
Грузия
Молдова
В Молдове из-за жары объявили «желтый» код погодной опасности. Температура воздуха в течение недели достигала плюс 42 градусов в тени. По прогнозам синоптиков, жара продлится и на следующей неделе.
Азербайджан
Температура воздуха в столице Азербайджана плюс 35. И это в тени. В клиники Баку уже госпитализировали несколько десятков человек с диагнозом «солнечный удар». В некоторых регионах страны ввели «желтый» и «оранжевый» уровни погодной опасности.
Купальный сезон в Таджикистане официально открыт с начала лета, хотя на юге страны из-за жары и духоты купаться начали уже в мае. Сейчас в этих районах температура воздуха держится выше 40 градусов.
Армения
Дожди, грозы, порывистый ветер и град – такая погода продержится в Армении до 25 июля. Средняя температура воздуха на шесть-восемь градусов ниже обычной. Во всем виноват циклон, который надвигается с Черного моря.
Беларусь
В начале недели знойная погода сменилась дождями и грозами в Беларуси. Но много радости жителям страны это не принесло. Стихия оставила без света 788 населенных пунктов. Сильный ветер разрушал линии электропередачи и вырвал с корнем сотни деревьев. Сильнее всего пострадали Минская и Витебская области.
Казахстан
Рекордную жару до плюс 46 в южных регионах Казахстана сменили дожди. Все неделю на большей части страны столбики термометров не поднимались выше отметки в 25 градусов. На севере и вовсе плюс 19. Понижение температуры сопровождалось дождями.
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О погоде в городах Содружества рассказывают корреспонденты «МИР 24».
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