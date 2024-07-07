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Мезенцев: Потенциал Союзного договора реализуется в соответствии с требованиями времени

07.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Потенциал Союзного договора реализуется в соответствии с требованиями времени. Об этом заявил госсекретарь Союзного государства России и Беларуси Дмитрий Мезенцев в интервью телеканалу «Беларусь 1».

«То, как он [Александр Лукашенко] и Владимир Владимирович Путин последовательно в последние годы все более энергично и масштабно ведут интеграционную работу, показывает, что потенциал Союзного договора реализуется в соответствии с требованиями времени и тем ритмом, который определяют национальные задачи и те цели, к которым каждая из сторон относится с огромным уважением», – отметил Мезенцев.

Он также поздравил Беларусь со вступлением в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) в качестве полноправного члена. По его словам, это предоставляет республике новые возможности для представления ее позиций на международной арене и в рамках широкой евразийской повестки.

«Мы видим, что Беларусь стремится сказать свое слово в рамках БРИКС», – подчеркнул Мезенцев.

Ранее Мезенцев рассказал о важности для Беларуси и России защиты исторической правды. Он отметил, что в обеих странах с особым уважением относятся к подвигу партизан.



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Госсекретарь Союзного государства также поздравил Беларусь со вступлением в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) в качестве полноправного члена.
 
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