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Мезенцев: Потенциал Союзного договора реализуется в соответствии с требованиями времени
07.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Потенциал Союзного договора реализуется в соответствии с требованиями времени. Об этом заявил госсекретарь Союзного государства России и Беларуси Дмитрий Мезенцев в интервью телеканалу «Беларусь 1».
Он также поздравил Беларусь со вступлением в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) в качестве полноправного члена. По его словам, это предоставляет республике новые возможности для представления ее позиций на международной арене и в рамках широкой евразийской повестки.
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Госсекретарь Союзного государства также поздравил Беларусь со вступлением в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) в качестве полноправного члена.
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