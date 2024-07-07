Мезенцев: Потенциал Союзного договора реализуется в соответствии с требованиями времени

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Потенциал Союзного договора реализуется в соответствии с требованиями времени. Об этом заявил госсекретарь Союзного государства России и Беларуси Дмитрий Мезенцев в интервью телеканалу «Беларусь 1».

«То, как он [Александр Лукашенко] и Владимир Владимирович Путин последовательно в последние годы все более энергично и масштабно ведут интеграционную работу, показывает, что потенциал Союзного договора реализуется в соответствии с требованиями времени и тем ритмом, который определяют национальные задачи и те цели, к которым каждая из сторон относится с огромным уважением», – отметил Мезенцев.

Он также поздравил Беларусь со вступлением в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) в качестве полноправного члена. По его словам, это предоставляет республике новые возможности для представления ее позиций на международной арене и в рамках широкой евразийской повестки.

«Мы видим, что Беларусь стремится сказать свое слово в рамках БРИКС», – подчеркнул Мезенцев.