Матч легенд футбола: сборная России обыграла команду Беларуси в серии пенальти

Игра была приурочена ко Дню независимости Республики Беларусь и 80-летию освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков. Перед стартом матча символический удар по мячу нанес кавалер Ордена Отечественной войны Федор Фещенко, которому осенью исполнится 99 лет.

Кроме того, певица Елена Ветер исполнила песню «Верните память» на стихи официального представителя МИД России Марии Захаровой, которая также присутствовала на трибунах.