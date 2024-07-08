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Матч легенд футбола: сборная России обыграла команду Беларуси в серии пенальти

08.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В ретроматче российская сборная по футболу обыграла белорусов в серии пенальти.

Встреча команд состоялась в Минске. Основное время закончилось ничьей (1:1), но в серии пенальти россияне победили со счетом 5:4.

Легенда советского футбола
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Белорусский полузащитник Станислав Драгун забросил мяч в ворота соперника на 16-й минуте. Со стороны сборной России пенальти реализовал Андрея Каряки на 62-й минуте матча Лиги легенд.

Игра была приурочена ко Дню независимости Республики Беларусь и 80-летию освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков. Перед стартом матча символический удар по мячу нанес кавалер Ордена Отечественной войны Федор Фещенко, которому осенью исполнится 99 лет.

Кроме того, певица Елена Ветер исполнила песню «Верните память» на стихи официального представителя МИД России Марии Захаровой, которая также присутствовала на трибунах.

Ранее легенды белорусского и российского футбола возложили цветы к мемориальному комплексу «Хатынь». В церемонии приняли участие Валерий Газзаев, Руслан Пименов, Андрей Аршавин, Дмитрий Сычев, Андрей Тихонов, Виктор Онопко. Им также провели небольшую экскурсию в мемориальном комплексе.



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Теги: Минск
 
 
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Встреча была приурочена ко Дню независимости Республики Беларусь и 80-летию освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков.
 
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