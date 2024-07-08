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Особый взгляд: белорусские ученые изобрели новый метод глазного протезирования
08.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси разработали новую технологию глазного протезирования с использованием методов трехмерного моделирования. Как инновация помогает пациентам с заболеваниями глаз чувствовать себя увереннее, ведущему «МИР 24» Руслану Туркову рассказала кандидат медицинских наук, доцент, автор порядка 60 научных работ Оксана Дудич.
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