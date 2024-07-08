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Особый взгляд: белорусские ученые изобрели новый метод глазного протезирования

08.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Особый взгляд: белорусские ученые изобрели новый метод глазного протезирования
 Фото: Фото: МТРК «Мир»

В Беларуси разработали новую технологию глазного протезирования с использованием методов трехмерного моделирования. Как инновация помогает пациентам с заболеваниями глаз чувствовать себя увереннее, ведущему «МИР 24» Руслану Туркову рассказала кандидат медицинских наук, доцент, автор порядка 60 научных работ Оксана Дудич.

«Экзопротезирование с фиксацией эпитетика на индивидуальной титановой конструкции уникально, потому что не зависит от особенностей пациента, возраста. Можно даже в детском возрасте использовать. Конструкция предсказуема, надежно фиксирует эпитетик», – рассказывает Оксана Николаевна.

  • Из чего состоит экзопротез глаза?
  • Как создается глазной протез и сколько времени для этого нужно?
  • Как часто пациенту необходимо менять титановую конструкцию?
  • Являются ли экзопротезы глаз противопоказаниями к МРТ головы?
  • Сколько подобных операций в год проводится в республике? И как доктор готовится к хирургическому вмешательству?

Все выясним в этом выпуске программы «[Не]Фантастика».



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Как в республике проводят уникальные офтальмологические операции, смотрите в программе «[Не]Фантастика».
 
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