Особый взгляд: белорусские ученые изобрели новый метод глазного протезирования

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси разработали новую технологию глазного протезирования с использованием методов трехмерного моделирования. Как инновация помогает пациентам с заболеваниями глаз чувствовать себя увереннее, ведущему «МИР 24» Руслану Туркову рассказала кандидат медицинских наук, доцент, автор порядка 60 научных работ Оксана Дудич.

«Экзопротезирование с фиксацией эпитетика на индивидуальной титановой конструкции уникально, потому что не зависит от особенностей пациента, возраста. Можно даже в детском возрасте использовать. Конструкция предсказуема, надежно фиксирует эпитетик», – рассказывает Оксана Николаевна.

Из чего состоит экзопротез глаза?

Как создается глазной протез и сколько времени для этого нужно?

Как часто пациенту необходимо менять титановую конструкцию?

Являются ли экзопротезы глаз противопоказаниями к МРТ головы?

Сколько подобных операций в год проводится в республике? И как доктор готовится к хирургическому вмешательству?