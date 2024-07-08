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Журналистам стран ШОС показали белорусское производство
08.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Журналистов стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества познакомили с ведущими белорусскими достижениями. Теперь Минск –
Даже макет этой техники пригодился бы на стройке. А в реальности он с трехэтажный дом. Этот белорусский самосвал – рекордсмен среди мировых аналогов. Гости завода – журналисты стран ШОС – не скрывают удивления. Многие видят такую технику впервые. Гидам задают вопросы о производстве.
Для своего агентства Нарымбек Исмаулов уже готовит материал про карьерные самосвалы. Акцент сделает на мощности и долговечности. За это белорусскую технику давно ценят в Казахстане.
Но такие экземпляры подойдут не для каждого карьера. Популярные модели – компактнее, и грузоподъемность меньше – 55, 90 и 130 тонн. Их покупают больше чем в 70 странах. Есть и новые, более экологичные самосвалы – гибридные водородные и электрические, а также на природном газе.
Новой стране-участнице ШОС есть что предложить коллегам – современные датчики загрязнения воздуха, тренажеры для врачей и детей с особенностями развития. На базе белорусского бизнес-инкубатора IT-сфера работает на реальный сектор экономики. А это треть от всего экспорта услуг.
Журналисты говорят: материалы о белорусских технологиях помогут нарастить кооперацию между странами ШОС. А значит, и результат будет заметен быстрее.
Увидеть Беларусь приехали журналисты ведущих СМИ Китая, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, России и Узбекистана. Они также познакомятся с культурой и историей страны.
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В рамках пресс-тура представители СМИ посетили завод карьерных самосвалов и парк высоких технологий.
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