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Журналистам стран ШОС показали белорусское производство

08.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Журналистов стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества познакомили с ведущими белорусскими достижениями. Теперь Минскполноправный член ШОС. В рамках пресс-тура представители СМИ посетили завод карьерных самосвалов и парк высоких технологий, передает корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

Даже макет этой техники пригодился бы на стройке. А в реальности он с трехэтажный дом. Этот белорусский самосвал – рекордсмен среди мировых аналогов. Гости завода – журналисты стран ШОС – не скрывают удивления. Многие видят такую технику впервые. Гидам задают вопросы о производстве.

Для своего агентства Нарымбек Исмаулов уже готовит материал про карьерные самосвалы. Акцент сделает на мощности и долговечности. За это белорусскую технику давно ценят в Казахстане.

«Мы, конечно, знаем, что белорусское качество всегда в топе. То, что как раз нужно любому производственнику», – рассказал журналист из Казахстана Нарымбек Исмагулов.

Но такие экземпляры подойдут не для каждого карьера. Популярные модели – компактнее, и грузоподъемность меньше – 55, 90 и 130 тонн. Их покупают больше чем в 70 странах. Есть и новые, более экологичные самосвалы – гибридные водородные и электрические, а также на природном газе.

«Если говорить про водородную тематику, то к концу года мы уже должны сделать не прототип, а уже рабочую версию водородного карьерного самосвала, чтобы всем показать, что это тема рабочая», – рассказал генеральный конструктор, начальник научно-технического центра белорусского завода Александр Носковец.

Новой стране-участнице ШОС есть что предложить коллегам – современные датчики загрязнения воздуха, тренажеры для врачей и детей с особенностями развития. На базе белорусского бизнес-инкубатора IT-сфера работает на реальный сектор экономики. А это треть от всего экспорта услуг.

«Для нас, журналистов, все большее значение, и в работе в том числе, приобретает использование нейросетей, искусственный интеллект. Только вместе, в большой команде можно достичь каких-то серьезных побед и серьезных целей», – рассказала корреспондент из России Анна Пикулина.

«Мы хотим рассказать о белорусских технологиях, которые можно использовать в рамках ШОС, направленных, например, на зеленую экономику, на очистку воздуха, и о том оборудовании, которое можно поставлять в наши страны. Это принесет нам развитие. К этому у нас очень большой интерес», – рассказал журналист из Ирана Саки Мохаммадали.

Журналисты говорят: материалы о белорусских технологиях помогут нарастить кооперацию между странами ШОС. А значит, и результат будет заметен быстрее.

Увидеть Беларусь приехали журналисты ведущих СМИ Китая, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, России и Узбекистана. Они также познакомятся с культурой и историей страны.



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Теги: Минск
 
 
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