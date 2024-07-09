Суммы от $ 12,5 млн и новые льготы по налогам: топ-5 изменений закона об инвестициях

Источник материала: ProBusiness





Привлечение инвестиций — сложный и небыстрый процесс, поэтому любые изменения в правилах игры могут вызывать трудности. И как раз скоро в этой сфере будут корректировки. Закон от 8 января 2024 года № 350-З изложил в новой редакции закон «Об инвестициях». 11 июля 2024 года вступают в силу основные положения этого документа, а 23 июля обновленный закон начинает работу полностью. Одновременно утрачивает силу действовавший около 15 лет Декрет № 10 от 6 августа 2009 г. «О создании дополнительных условий для осуществления инвестиций в Республике Беларусь», который был правовой основой для заключения и исполнения инвестдоговоров в Беларуси. Важно, что изменения не будут распространяться на инвестдоговоры, заключенные до вступления в силу новой редакции закона, — они будут исполняться на прежних условиях. Но тем, кто рассматривает осуществление инвестиций путем заключения инвестиционного договора с государством, стоит знать об основных новшествах и последствиях этих изменений для бизнеса. Поэтому мы попросили сделать обзор по документу эксперта по вопросам инвестиций и финансового права, управляющего партнера юридической фирмы Art Legal Николая Артемьева.

Николай Артемьев

Управляющий партнер юридической фирмы Art Legal

— В целом изменения направлены на повышение инвестиционной привлекательности и стимулирования привлечения инвестиций, поскольку закрепляют новые механизмы для реализации инвестиционных проектов (преференциальный инвестиционный проект, специальный инвестиционный договор), расширяют перечень льгот и преференций, уточняют отдельные гарантии и права инвесторов.

1. Преференциальные инвестиционные проекты

Это новый механизм для реализации инвестиционного проекта. Преференциальный инвестпроект реализуется по приоритетному виду деятельности (сектору экономики).

Особенности реализации преференциальных инвестпроектов:

статус преференциального инвестиционного проекта присваивается на основании решения исполкома базового или областного уровня с указанием обязательств инвестора и условий реализации проекта;

реализуются на территории Беларуси, за исключением города Минска ;

; льготы и преференции, согласно закону об инвестициях, предоставляются без заключения инвестиционного договора.

Данный механизм направлен на повышение инвестиционной привлекательности регионов.

2. Специальный инвестиционный договор

Также является новым механизмом реализации инвестиционного проекта. Это инвестиционный договор о реализации инвестиционного проекта в сфере организации производства усовершенствованной продукции с возможностью ее реализации в рамках государственных закупок с применением процедуры закупки из одного источника по ценам, установленным законодательством. Таким образом, государством предоставляется гарантия сбыта части продукции.

Усовершенствованная продукция должна отвечать одному из следующих требований:

ранее не выпускалась на территории Республики Беларусь;

усовершенствована по сравнению с ранее выпускавшейся на территории Республики Беларусь в части ее свойств или способов использования и получила новое обозначение или новое определение (наименование).

Для специального инвестиционного договора инвестпроект должен соответствовать приоритетным видам деятельности (секторам экономики). Также должна быть проведена финансово-экономическая оценка, которая подтверждает соответствие инвестпроекта критериям Совета Министров.





3. Приоритетные виды деятельности (сектора экономики) и минимальные объемы инвестиций

В развитие новой редакции закона об инвестициях, Совет Министров утвердил перечень приоритетных видов деятельности (секторов экономики) для осуществления инвестиций. Туда вошло большинство видов экономической деятельности согласно ОКРБ 005−2011 «Виды экономической деятельности». В списке появились новые сектора: аэрокосмические технологии, производство автомобильного электротранспорта, комплектующих для него и зарядной инфраструктуры, деятельность по переработке вторичных материальных ресурсов, технологии рационального природопользования и т.д.

Дополнительно к приоритетным отнесены те, в которых реализуются инвестпроекты: по решению президента либо в рамках госпрограмм — на срок реализации этих проектов; в рамках инвестиционных договоров, заключенных до 11 июля 2024 года, — на срок реализации этих проектов.

Данный перечень также может быть использован облисполкомами при формировании региональных перечней видов деятельности для реализации преференциальных инвестпроектов на территории административно-территориальной единицы.

Постановлением также утверждены минимальные объемы инвестиций, включая инвестиции в основной капитал, для каждого вида деятельности при реализации инвестиционных проектов, реализуемых в рамках инвестиционных договоров на основании решения Совета Министров.

Для различных видов деятельности минимальный объем инвестиций составляет от 1 до 6 млн базовых величин (от 40 до 240 млн рублей, что на сегодня эквивалентно примерно от $ 12,5 млн до $ 75 млн).

При этом минимальный объем инвестиций в основной капитал по большинству видов деятельности должен составлять не менее 70% от всего минимального объема инвестиций. Это правило не распространяется на инвестиции в такие сектора, как ИТ, в т.ч. Big Data, ИИ, аэрокосмические технологии, робототехника и беспилотные системы.

Исходя из анализа изменений закона об инвестициях, указанные минимальные объемы вложений не распространяют свое действия на реализацию преференциальных инвестиционных проектов, реализуемых без заключения инвестиционного договора, а также на инвестпроекты в рамках специального инвестиционного договора. Соответственно, в этих случаях объем инвестиций для получения льгот и преференций со стороны государства может быть и меньше.

4. Расширяются льготы и преференции

Помимо льгот по НДС, таможенным платежам при ввозе технологического оборудования, госпошлине за выдачу разрешений, земельному налогу, арендной плате инвестору могут быть предоставлены новые льготы и преференции: налог на прибыль, бюджетные трансферы, бюджетные займы, возмещение затрат.

Налог на прибыль. Освобождение от налога на прибыль в отношении прибыли от реализации товаров собственного производства, произведенных на созданных объектах недвижимого имущества, в течение 5 календарных лет со дня прекращения инвестиционного договора в связи с его надлежащим исполнением.

Освобождение от налога на прибыль в отношении прибыли от реализации товаров собственного производства, произведенных на созданных объектах недвижимого имущества, в течение 5 календарных лет со дня прекращения инвестиционного договора в связи с его надлежащим исполнением. Возмещение затрат. Право получать возмещение затрат (части затрат), связанных с созданием объектов инфраструктуры. Право на возмещение существует при реализации проектов в рамках инвестиционного договора в пределах отдельных регионов, определяемых Советом Министров.

Право получать возмещение затрат (части затрат), связанных с созданием объектов инфраструктуры. Право на возмещение существует при реализации проектов в рамках инвестиционного договора в пределах отдельных регионов, определяемых Советом Министров. Бюджетные трансферы. Поддержка в виде бюджетных трансфертов предусмотрена для инвесторов — юридических лиц Республики Беларусь, реализующих инвестпроекты по приоритетным видам деятельности. Условия (критерии), которым должны будут соответствовать инвестпроекты, претендующие на поддержку в виде бюджетных трансфертов, будут определяться Советом Министров Республики Беларусь.

Поддержка в виде бюджетных трансфертов предусмотрена для инвесторов — юридических лиц Республики Беларусь, реализующих инвестпроекты по приоритетным видам деятельности. Условия (критерии), которым должны будут соответствовать инвестпроекты, претендующие на поддержку в виде бюджетных трансфертов, будут определяться Советом Министров Республики Беларусь. Бюджетные займы. Установлена возможность предоставления инвестору финансовой поддержки в виде бюджетных займов. Такая поддержка может оказываться по решению президента при наличии положительного заключения государственной комплексной экспертизы.





Гарантия от неблагоприятного изменения налогового законодательства. Уточнены условия применения так называемой «стабилизационной оговорки». В случае такого изменения инвестору/реализующей организации может быть предоставлено право: уплачивать налоги (сборы), ставки по которым увеличены, исходя из их ставок, действовавших на дату вступления в силу инвестиционного договора; не применять нормы налогового законодательства, относящиеся к новым налогам (сборам). Гарантия действует в период действия инвестиционного договора, но не более 5 лет.

5. Уточнены обязательные условия инвестиционных договоров

Дополняются требования к содержанию инвестиционных договоров, порядку внесения изменений и дополнений, оснований для прекращения инвестиционного договора. Новая редакция закона «Об инвестициях» расширяет список существенных условий: например, о форс-мажоре и обязанности инвестора информировать уполномоченный орган о ходе реализации инвестпроекта не реже одного раза в квартал.

Среди иных изменений можно также отметить закрепление принципа преференциальности осуществления инвестиций. Это означает предоставление инвесторам льгот и (или) преференций, иных мер государственной поддержки в зависимости от территории осуществления инвестиций, вида деятельности (сектора экономики) для осуществления инвестиций, объекта осуществления инвестиций, объемов, источников и условий осуществления инвестиций, сроков реализации инвестиционного проекта и т.п. То есть закладывается более индивидуализированный подход.