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Суммы от $ 12,5 млн и новые льготы по налогам: топ-5 изменений закона об инвестициях
09.07.2024 08:01 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
— В целом изменения направлены на повышение инвестиционной привлекательности и стимулирования привлечения инвестиций, поскольку закрепляют новые механизмы для реализации инвестиционных проектов (преференциальный инвестиционный проект, специальный инвестиционный договор), расширяют перечень льгот и преференций, уточняют отдельные гарантии и права инвесторов.
1. Преференциальные инвестиционные проекты
Это новый механизм для реализации инвестиционного проекта. Преференциальный инвестпроект реализуется по приоритетному виду деятельности (сектору экономики).
Особенности реализации преференциальных инвестпроектов:
Данный механизм направлен на повышение инвестиционной привлекательности регионов.
2. Специальный инвестиционный договор
Также является новым механизмом реализации инвестиционного проекта. Это инвестиционный договор о реализации инвестиционного проекта в сфере организации производства усовершенствованной продукции с возможностью ее реализации в рамках государственных закупок с применением процедуры закупки из одного источника по ценам, установленным законодательством. Таким образом, государством предоставляется гарантия сбыта части продукции.
Усовершенствованная продукция должна отвечать одному из следующих требований:
Для специального инвестиционного договора инвестпроект должен соответствовать приоритетным видам деятельности (секторам экономики). Также должна быть проведена финансово-экономическая оценка, которая подтверждает соответствие инвестпроекта критериям Совета Министров.
3. Приоритетные виды деятельности (сектора экономики) и минимальные объемы инвестиций
В развитие новой редакции закона об инвестициях, Совет Министров утвердил
Дополнительно к приоритетным отнесены те, в которых реализуются инвестпроекты: по решению президента либо в рамках госпрограмм — на срок реализации этих проектов; в рамках инвестиционных договоров, заключенных до 11 июля 2024 года, — на срок реализации этих проектов.
Данный перечень также может быть использован облисполкомами при формировании региональных перечней видов деятельности для реализации преференциальных инвестпроектов на территории административно-территориальной единицы.
Постановлением также утверждены минимальные объемы инвестиций, включая инвестиции в основной капитал, для каждого вида деятельности при реализации инвестиционных проектов, реализуемых в рамках инвестиционных договоров на основании решения Совета Министров.
Для различных видов деятельности минимальный объем инвестиций составляет от 1 до 6 млн базовых величин (от 40 до 240 млн рублей, что на сегодня эквивалентно примерно от $ 12,5 млн до $ 75 млн).
При этом минимальный объем инвестиций в основной капитал по большинству видов деятельности должен составлять не менее 70% от всего минимального объема инвестиций. Это правило не распространяется на инвестиции в такие сектора, как ИТ, в т.ч. Big Data, ИИ, аэрокосмические технологии, робототехника и беспилотные системы.
Исходя из анализа изменений закона об инвестициях, указанные минимальные объемы вложений не распространяют свое действия на реализацию преференциальных инвестиционных проектов, реализуемых без заключения инвестиционного договора, а также на инвестпроекты в рамках специального инвестиционного договора. Соответственно, в этих случаях объем инвестиций для получения льгот и преференций со стороны государства может быть и меньше.
4. Расширяются льготы и преференции
Помимо льгот по НДС, таможенным платежам при ввозе технологического оборудования, госпошлине за выдачу разрешений, земельному налогу, арендной плате инвестору могут быть предоставлены новые льготы и преференции: налог на прибыль, бюджетные трансферы, бюджетные займы, возмещение затрат.
5. Уточнены обязательные условия инвестиционных договоров
Дополняются требования к содержанию инвестиционных договоров, порядку внесения изменений и дополнений, оснований для прекращения инвестиционного договора. Новая редакция закона «Об инвестициях» расширяет список существенных условий: например, о форс-мажоре и обязанности инвестора информировать уполномоченный орган о ходе реализации инвестпроекта не реже одного раза в квартал.
Среди иных изменений можно также отметить закрепление принципа преференциальности осуществления инвестиций. Это означает предоставление инвесторам льгот и (или) преференций, иных мер государственной поддержки в зависимости от территории осуществления инвестиций, вида деятельности (сектора экономики) для осуществления инвестиций, объекта осуществления инвестиций, объемов, источников и условий осуществления инвестиций, сроков реализации инвестиционного проекта и т.п. То есть закладывается более индивидуализированный подход.
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