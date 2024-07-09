В Новогрудке продают уникальное здание под гостиницу, ресторан и музей. Оценили бизнес-перспективы

Источник материала: ProBusiness





В Новогрудке выставили на продажу уникальное здание. Ему больше 100 лет, здесь располагалась гостиница «Европа», а о самом строении ходят легенды. Недавно объект отреставрировали и теперь готовы дать зданию вторую бизнес-жизнь. Покупателю предлагается открыть здесь бутик-отель на 8 номеров, небольшой ресторан и музей. Но стоит ли инвестировать время и деньги в такой проект? Разберемся в совместном проекте с риэлтерским агентством «Магазин недвижимости» .

Характеристики объекта: ◉ 3 этажа;

◉ Общая площадь: 814 м²;

◉ Стоимость: 935 047 руб. (290 000 $);

◉ Назначение объекта: гостиница, ресторан, музей;

◉ Год постройки — 1880, реконструкция в 2015. Подробнее об объекте — по ссылке .



История объекта: «Нашли в стене послание с фотографией прошлого владельца»

Владимир Пыльский

Риэлтер агентства «Магазин Недвижимости»

— В начале 20 века в Новогрудке построили всего 5 зданий из уникального замкового кирпича. Одно из них — как раз гостиница «Европа» . Принимали постояльцев до трагических событий Второй Мировой Войны. В тот период в центре города находилось гетто, узниками которого были в том числе и предки нынешнего зятя Дональда Трампа — Джареда Кушнера.

Затем, уже в советский период в здании гостиницы «Европа» располагалась станция скорой помощи, а потом организовали пункт приема макулатуры. После этого помещения пустовали до 1990-х. Тогда здание выкупили и разместили штаб общественного объединения Общества филоматов.





С 2006 у «Европы» новый собственник — Валерий Поткин. Он взялся за реставрацию объекта. Историческому зданию требовалось серьезное обновление, чтобы соответствовать современным стандартам.





— Вообще я сам — строитель и реставратор. В Минске много объектов построил, в том числе работали на гостиницей «Европа», что на площади Свободы. Когда узнал, что в Новогрудке есть такое брошенное старое здание, меня это сразу заинтересовало еўе одна «Европа». Тем более, я сам родом из Новогрудка. Мне захотелось что-то хорошее для города сделать, и я решил здание выкупить и довести до ума.





Это памятник архитектуры, который был почти разрушен, поэтому мы его практически воссоздавали. Объект был в аварийном состоянии. Было невозможно сохранить даже отдельные части.

Целый год ушел только на то, чтобы усилить и сохранить фундамент и стены. Мы привлекали специалистов научных фирм, но все приходили к единому мнению: нужно воссоздавать с нуля. Обратились в Министерство культуры с просьбой разрешить нам полностью разобрать здание при условии, что мы все воссоздадим в соответствии с историей.





Мы начали разбирать здание. Нужно было стараться сохранить каждый кирпичик. Это трудоемкий процесс, который требует аккуратности и трепетного отношения. Были и очень любопытные открытия.





Например, во время разбора и демонтажных работ в одной из стен рабочие нашли бутылку. В ней была записка на польском языке и фотография хозяина гостиницы Абрама Пересецкого. Мы узнали, что записка была датирована 1933 годом — посланию уже 90 лет. Я сохранил записку и фотографию. А в самом здании во время воссоздания оставили нишу, где была найдена бутылка. Планируем, что послание будет здесь же и выставлено.





В процессе земляных работ находили старинные монеты. Несколько раз делали археологические раскопки — обнаружили под землей деревянный сруб. Мы его зафиксировали, сфотографировали, а затем снова засыпали и законсервировали. Потому что нельзя, чтобы он находился на открытом воздухе — иначе будет разрушаться.

Пригласили археологов — оказалось, что есть целых три сруба! Один из них сгорел. В другом, как определили эксперты, была резиденция Короля Сигизмунда Августа Второго. Нашли изразцы печей с символикой короля. Мы сохранили части этих срубов, законсервировали, обрабатываем специальными составами. Пока, слава Богу, они в хорошем состоянии.





Всего за время раскопок было найдено около 6000 артефактов: различные части утвари, посуда, украшения, боевой нож, каменный топор. Раскопали на всю глубину культурного слоя — археологи сделали заключение, что мы находились на уровне 12 века.





После того, как все раскопки были сделаны, у меня появилась идея, что в здании нужно открывать не только гостиницу, но и музей. Поэтому мы предусмотрели под землей экспозиционный зал (около 140 м2), где можно было бы разместить находки и срубы. Это, конечно, собственность государства, но часть передали нам, чтобы мы могли оформить экспозицию.





В итоге на территории получилось 2 здания: сама гостиница и небольшой магазин сувениров, под которым есть экспозиционный зал. Оба уже готовы: контур закрыт, фасады сделаны, покрашены, проведено отопление и электричество. Сделаны также внутренние разводки, есть штукатурка — остались отделочные работы.





И, могу сказать, нам удалось сделать комфортное здание. Внутренняя перепланировка отвечает современным требованиям. Получились достаточно просторные и светлые номера, мы спроектировали под землей еще этаж под ресторан до 130 посадочных мест. Есть даже небольшие залы для проведения камерных мероприятий.

Площади самой гостиницы — не очень большие, можно разместить до 16 человек и обустроить 8 номеров. Но есть и перспектива застройки. Мы обнаружили фундамент еще одного здания на прилегающей территории. Новый собственник сможет получить от нас проект, на основе которого можно будет построить еще одно здание. Тогда гостиница будет более полноценной — второе здание позволит принять целый автобус туристов.





На руку будущему владельцу играет расположение — гостиница прямо на площади. Из окон видна Замковая Гора, просматривается и сам замок. Поэтому место оптимальное для размещения туристов.





За площадью есть стоянка для автобусов. Поэтому экскурсионные группы обычно идут через площадь мимо здания гостиницы в сторону Замковой Горы. Новогрудок постепенно становится туристическим городом, но при этом здесь особо негде остановиться, гостиниц нет. И наш объект по сути не имеет конкурентов.





Думаю, купить это здание должен не просто бизнесмен, а человек, у которого есть мечта, цель в жизни — сделать что-то хорошее для Новогрудка и для себя, конечно, тоже. Думаю, эта история не только про заработок, но и про наследие. Это нужно понимать и чувствовать.

Потенциал Новогрудка: 30 тыс. туристов каждый год

Новогрудок — это город с богатой историей и культурным наследием, который привлекает тысячи людей, причем не только белорусов. Каждый год сюда приезжают около 30 тысяч туристов, чтобы насладиться красотой и уникальными историческими достопримечательностями. Новогрудок входит в знаменитый «золотой треугольник» Беларуси, который также включает Несвиж и Мир. Поэтому город — обязательная остановка на маршруте каждого путешественника по нашей стране.





В последние годы Новогрудок значительно улучшил туристическую инфраструктуру. Рестораны и кафе предлагают широкий ассортимент блюд местной и международной кухни, а сувенирные лавки и рынки радуют посетителей уникальными изделиями местных мастеров. Город активно развивается и модернизируется. Планируется дальнейшее улучшение транспортной доступности и создание новых туристических маршрутов и экскурсионных программ. Например, недавно запустили прогулки по подземелью XVII века, которое находится по Костелом. Кстати, во время земляных работ на объекте обнаружили кирпичную кладку и предполагают, что из гостиницы также есть тайный ход в подземелье. Однако, в этом еще предстоит разобраться.

Кроме того, Новогрудок известен своими разнообразными культурными мероприятиями и фестивалями. Одно из наиболее ярких событий — международный велотурнир, который собирает спортсменов и любителей велосипедного спорта со всего мира. Этот турнир стал настоящей визитной карточкой города, продвигая здоровый образ жизни и активный отдых.





Ежегодно в Новогрудке проводятся различные фестивали, включая знаменитый фестиваль сыра. Это мероприятие привлекает гурманов и любителей кулинарных изысков, предлагая им попробовать разнообразные сорта сыра, произведенного местными мастерами. Культурные праздники и шоу реконструкторов также становятся яркими событиями в жизни города. Инвестиции в туристическую инфраструктуру продолжаются, что способствует росту числа посетителей и увеличению комфорта для туристов.

Мы попросили опытного экскурсовода и краеведа Галину Ковальчук рассказать о том, почему стоит посещать Новогрудок и задержаться там подольше.

— Новогрудок — исторический город, очень древний, поселение здесь возникло еще в 10 веке. Позже город был центром образования белорусской государственности. Это была по сути столица ВКЛ, дом князей литовских. В непосредственной близости от Новогрудка есть 2 замка — Новогрудский и Любчанский.





Это также многоконфессиональный город. Начиная с 14 века и до сегодняшнего здесь живут татары, евреи, католики. Можно посетить старинные церкви, Фарный костёл, в котором находится саркофаг с останками сестер-назаретанок, Лавришевский монастырь.

И, конечно, природа здесь тоже замечательная. Например, есть источники живой и мертвой воды Косичи под Новогрудком. Недалеко Озеро Свитязь, которое связано с творчеством Адама Мицкевича, который, к слову, родом из этих мест. Стоит посетить и озеро Литовка, на котором находится усадьба Фэнтези — приезжает много туристов.





В Новогрудке есть замечательная картинная галерея Кастуся Качана, в которой он выставляет свои произведения, а его жена Жанна Леонович собирает стекло березовского стеклозавода (есть довоенные изделия, которым более 100 лет). Галерея принимает туристов, здесь проводят экскурсии, они интерактивные. Очень интересно.

Интересен не только сам город, но и окрестности — Любча, Щорсы.

И в целом, хочу отметить, что нескольких часов и даже 1 дня для Новогрудка — мало. За это время удастся только сходить в замок и чуть прогуляться по городу. Я бы рекомендовала провести здесь выходные. Местность высокая — 323 метра над уровнем моря — поэтому гулять здесь лучше размеренно.





По моему мнению, в городе будет востребована хорошая гостиница для туристов, в том числе и «Европа». Потому что у не у самой история замечательная. К тому же я уверена, что уровень обслуживания будет очень хороший. Это центр города, можно выйти и бродить по улочкам по вечерам. Я думаю, что туристам здесь будет комфортно и приятно.

Бизнес-перспективы: «Город — живой, почему бы и нет?»

Инвестиции в бизнес в регионах часто вызывают скепсис у предпринимателей. Поэтому мы решили оценить, насколько гостиница вообще имеет потенциал для открытия рекреационных объектов.

О бизнес-перспективах попросили рассказать Андрея Алёшкина, партнера и исполнительного директора NAI Belarus.



Андрей Алешкин

Партнер и исполнительный директор NAI Belarus

— Плюсы исторических зданий для работы бизнеса в том, что сохранившиеся исторические здания расположены всегда в центре населенных пунктов. Значит, есть возможность обыграть исторические мотивы в своих целях и интересах. Обеспечены потоки туристов, а также просто транзит населения, приезжающего в центр из «спальников», из пригородов и т.д.

Минусы у таких объектов тоже есть. Это определенные ограничения и обязательства, накладываемые на собственника, особенно если на здании закреплена табличка «Гісторыка-культурная каштоўнасць». Даже если здание не отнесено к памятникам архитектуры, в процессе реконструкции всегда будут сложности. Но, к счастью, в данном объекте эту стадию уже успешно прошли нынешние собственники.





Качество самого здания гостиницы, скорее всего, на высоте. Как говорится, раньше строили на века. Да и собственник, занимавшийся реконструкцией, не новичок в этом деле. Надо будет обратить внимание, есть ли за зданием статус охраняемого объекта и, соответственно, какие могут быть ограничения в использовании. Если новый покупатель собирается заниматься профильным бизнесом, гостиницей, стоит оценить турпоток на современном этапе.

Что касается перспектив самого Новогрудка — он «живой». Особенно на фоне не очень крупных районных центров Беларуси. В самом городе и пригороде создаются центры туристического притяжения. Имеется в виду не только общеизвестные исторические, как руины замка или дом-музей Адама Мицкевича, но и, например, неповторимая в своей концепции Усадьба Литовка.





Очень хорошо развит частный производственный бизнес. Ту же продукцию от «Леор» и «ПровитБел» знают, наверное, все в Беларуси. Все это создает предпосылки для развития сегмента коммерческой недвижимости. И бизнес вполне на это ответил. Поскольку мы уже «аксакалы» на рынке коммерческой недвижимости, видели, как в городе появилось несколько ТЦ: «Пони», Holiday. Они успешно работают. А значит, все возможно.

Конечно, риски в такой сфере как HoReCa, есть всегда. Тот же сегмент отелей — это бизнес «длинных» инвестиций. Если рассчитывать на короткий срок окупаемости, тогда, наверное, в гостиничный бизнес не стоит подаваться. Думаю, что инвесторы в сектор это отлично понимают. Но в долгосрочной перспективе — почему бы и нет?

Такое здание — не просто покупка, которая даст старт новому бизнесу. Но в первую очередь — дело для души, для тех, кто любит историю своей страны и готов поддерживать интерес к ней.