Как стать гуру бухгалтерского учета: программы для ИП, владельцев бизнеса и действующих бухгалтеров

Источник материала: ProBusiness

Хотите стать экспертом в бухгалтерском учете, но не знаете, с чего начать? Онлайн-курсы от PROFBUH. PLYS — идеальный выбор как для новичков, так и для тех, кто хочет быстро восстановить свои знания после перерыва, например, декрета.

Среди множества образовательных курсов, предлагаемых школой, полезную информацию найдут для себя как наемные сотрудники, так и индивидуальные предприниматели, владельцы бизнеса и действующие бухгалтера.

Особой популярностью пользуются курсы по учету на маркетплейсах, в общепите, розничной торговле, производстве, экспедировании и грузоперевозках.

Выпускники особо отмечают курсы:

Коллектив более чем из 12 опытных практикующих бухгалтеров, которые составляют все обучающие курсы и помогут вам разобраться в самых сложных вопросах.

PROFBUH.PLYS часто проводит прямые эфиры и вебинары, чтобы вы могли быть в курсе актуальных изменений в бухгалтерском учете.

Вы можете выбрать удобный для вас формат обучения: в группе или индивидуально.

Качество обучения гарантировано, так как все программы центра тщательно проанализированы и соответствуют современным требованиям рынка. Кроме того, PROFBUH. PLYS регулярно проводит акции, делая обучение еще доступнее.

Если вы не уверены, какой курс выбрать, наши менеджеры всегда помогут вам определиться и предоставят подробную информацию.

Присоединившись к курсам PROFBUH. PLYS , вы получите доступ к программе 1С 8.3, научитесь вести учет и повысите свою квалификацию.

Доверьтесь профессионалам и станьте экспертом в бухгалтерском учете уже сейчас!