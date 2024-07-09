Поддержку проживающим в регионах молодым семьям окажут в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Устойчивое развитие регионов – приоритет государственной политики Беларуси. Об этом заявила председатель Совета Республики Национального собрания страны Наталья Кочанова. Под ее руководством в верхней палате парламента прошло заседание экспертного совета, передает телеканал «МИР 24».

Повышение доступности и льготное кредитование. Акцент сделали на поддержку при ремонте, строительстве или покупке жилья. Законодательство в этой сфере будут корректировать. Большую помощь планируют оказывать тем, кто живет в маленьких городах и сельской местности. Особое внимание будут уделять молодым специалистам и семьям.

«Подготовлен проект нормативно-правового акта, которым будет предусмотрено расширение возможности использования льготных кредитов при реконструкции жилья в сельской местности. Почему так? Потому что, на мой взгляд, самым важным является даже не столько привлечь в сельскую местность новых жителей, сколько удержать тех, которые постоянно уезжают, ищут новой и лучшей жизни в областных пунктах, в столице», – отметил министр архитектуры и строительства Беларуси Руслан Пархамович.

Решить необходимо и проблему недостроенных частных домов и дач. С новыми законами их станет проще выявлять и учитывать, а также сокращать их количество.