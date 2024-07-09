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Поддержку проживающим в регионах молодым семьям окажут в Беларуси
09.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Устойчивое развитие регионов – приоритет государственной политики Беларуси. Об этом заявила председатель Совета Республики Национального собрания страны Наталья Кочанова. Под ее руководством в верхней палате парламента прошло заседание экспертного совета, передает телеканал «МИР 24».
Повышение доступности и льготное кредитование. Акцент сделали на поддержку при ремонте, строительстве или покупке жилья. Законодательство в этой сфере будут корректировать. Большую помощь планируют оказывать тем, кто живет в маленьких городах и сельской местности. Особое внимание будут уделять молодым специалистам и семьям.
Решить необходимо и проблему недостроенных частных домов и дач. С новыми законами их станет проще выявлять и учитывать, а также сокращать их количество.
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Акцент сделали на помощи при ремонте, строительстве или покупке жилья
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